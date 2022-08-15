TÜİK'in haziran ayı istatistikleri yayımlandı! Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 6,3 arttı - Son Dakika
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TÜİK'in haziran ayı istatistikleri yayımlandı! Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 6,3 arttı

15.08.2022 10:36
TÜİK'in haziran ayı istatistikleri yayımlandı! Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 6,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı verilerine gör sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın haziran ayında 13 milyon 734 bin 395 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 6,3 artışla 14 milyon 604 bin 708 kişiye yükseldi.

TİCARET-HİZMET SEKTÖRÜNDE YÜZDE 8,6'LIK ARTIŞ

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,6 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaatta yüzde 2,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,9 arttı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK'in haziran ayı istatistikleri yayımlandı! Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 6,3 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK'in haziran ayı istatistikleri yayımlandı! Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 6,3 arttı - Son Dakika
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