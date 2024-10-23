Tüketici Güven Endeksi Ekim\'de Arttı

Ekonomi

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu. - ERZİNCAN