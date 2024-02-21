Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Geriledi

Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Ocak ayında 80,4 olan tüketici güven endeksi Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3'e düştü.

21.02.2024 10:19
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Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 79,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "tüketici eğilim anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubatta, geçen aya kıyasla yüzde 1,3 azaldı. Geçen ay 80,4 olan endeks, bu ay 79,3 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, ocakta 67,2 iken şubatta yüzde 0,1 azalışla 67,1'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,5 iken şubatta yüzde 1,6 azalış göstererek 78,2 oldu.

Geçen ay 77,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,4 değer kaybederek bu ay 74,6 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 97,9 iken şubatta yüzde 0,3 azalarak 97,5 olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Geriledi - Son Dakika

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