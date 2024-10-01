Tüketici Koruma Ödülü

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicilerin korunması için devreye aldıkları yenilenmiş ürün sisteminin, Dünya Bankası tarafından ödüle layık görüldüğünü belirterek, ticari alanda adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemin inşası noktasında var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin korunması için devreye aldıkları yenilenmiş ürün sisteminin, Dünya Bankası tarafından ödüle layık görüldüğünü aktaran Bolat, "Ticari alanda adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemin inşası ve vatandaşlarımızın haklarının korunması noktasında Ticaret Bakanlığı olarak, var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.