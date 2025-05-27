TÜLDEF Başkanı Mahmut Güzel Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜLDEF Başkanı Mahmut Güzel Seçildi

27.05.2025 19:05
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TÜLDEF Genel Kurulu'nda Mahmut Güzel, federasyonun yeni başkanı oldu. Lisanslı depoculuk toplantısı yapıldı.

Lisanslı Depoculuk Federasyonunun (TÜLDEF) Başkanı Mahmut Güzel oldu.

TÜLDEF'in Genel Kurulu ve Bilgilendirme Toplantısı, TOBB İkiz Kuleleri Konferans Salonu'nda yapıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin lisanslı depoculukla ilgili örnek bir yasal mevzuatı olduğunu belirterek, "Lisanslı depoculuk mevzuatı bana göre çok eksikliği olan bir mevzuat değil. Mevzuatların güncellenmesi elbette önemli." ifadelerini kullandı.

Lisanslı depolardaki ürünlerin ülkenin değeri olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Bizim çok daha dikkatli ve özenli olmamız lazım. Lisanslı depolarda hububat ağırlıklı olarak gidiyoruz ama bunlara yenilerin de eklenmesi mümkün. Kurallara uygun bir depolama yapılırsa biyolojik ürünlerde kayıplar çok düşüyor. Zor şartlarda ürettiğimiz ürünleri korumamız ve sağlıklı bir şekilde depolama yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Denetim faaliyetlerimiz yoğunlaştı"

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar da şu an lisanslı depoculukta faaliyette 226 şirket bulunduğunu kaydederek, alternatif ürünler noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sektöre ilişkin yeni kanun çalışması yaptıklarına dikkati çeken Başar, "Denetim faaliyetlerimiz yoğunlaştı, denetime engel olan bazı durumlar var, bunların ivedilikle lisanslı depolarımızda giderilmesi gerekiyor. Lisanslı depolarda mal çıkışının mevzuata uygun yapılması gerekiyor. Bağımsız denetimle ilgili bir yapı oluşturmak istiyoruz. Sistemin içinde artık bizim lisanslı depolarımızın yazılımıyla ilgili bilgi sistemi oluşturacağız." şeklinde konuştu.

"Problem yaşadığımız lisanslı depolarla sözleşme imzalamayacağız"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise 12 milyon tonun üzerinde bir kapasiteye ulaşan lisanslı depoculuk sisteminin aksayan bazı unsurları olduğuna işaret ederek, bu aksaklıkların düzeltilmesi için çalışmalar yapıldığını anlattı.

TMO olarak lisanslı depoya ürün koyan üreticilerin işini zorlaştıranları yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Yasaya uygun davranmayan problem yaşadığımız lisanslı depolarla sözleşme imzalamayacağız. Hasat dönemine girdik. Türkiye'de hasat ortalaması yüzde 1 düzeyinde. Kuraklıktan etkilenen üreticilerimiz var." diye konuştu.

TÜLDEF Başkanı Mahmut Güzel de kurumsal yapılarını daha da güçlendireceklerini dile getirerek, "Bu sektörün hep ileri gitmesi elzemdir. Sektöre 1,5 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı, bizim de tek amacımız bu sektöre hizmet etmektir. Üreticilerimize faydalı olabilmek için gerekli sorumlulukları alacağız." ifadelerini kullandı.

Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, TÜLDEF Yönetim Kurulu Başkanlığına Mahmut Güzel seçildi.

Kaynak: AA

Mahmut Güzel, Ekonomi, Türkiye, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜLDEF Başkanı Mahmut Güzel Seçildi - Son Dakika

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