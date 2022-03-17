TULİP Projesi kapsamında 7 danışman istihdam edilecek - Son Dakika
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TULİP Projesi kapsamında 7 danışman istihdam edilecek

17.03.2022 09:32
TULİP Projesi kapsamında 7 danışman istihdam edilecek

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULİP) kapsamında faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, uygulayıcı kurumlara danışmanlık yapmak üzere 7 danışman istihdam edilecek.

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULİP) kapsamında faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, uygulayıcı kurumlara danışmanlık yapmak üzere 7 danışman istihdam edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum koordinasyonunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen TULİP uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında 1 finansal yönetim uzmanı, 1 satın alma uzmanı, 1 çevre koruma uzmanı, 1 sosyal koruma uzmanı, 1 izleme ve değerlendirme uzmanı, 1 proje yönetici asistanı ve 1 çevirmen, proje uygulamasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, OGM ve diğer uygulayıcı kurumlara danışmanlık sağlamak üzere merkezi düzeyde OGM TULİP Koordinasyon Birimi'nde istihdam edilecek.

Danışmanlar, proje sonuna kadar tam zamanlı çalışacak. Sözleşmeler, idarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre proje süresince birer yıllık yenilenecek.

İşin nisan ayında başlatılması planlanıyor.

Başvuruların gerekli belgelerle birlikte en geç 31 Mart saat 18.00'e kadar ilanda belirtilen adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırılması gerekiyor.

TULİP'in amacı, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu'da yer alan Bolaman ve Çekerek havzalarındaki kırsal topluluklar için entegre peyzaj yönetimini güçlendirmek ve iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine erişimi artırmak.

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İstihdam, Türkiye, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TULİP Projesi kapsamında 7 danışman istihdam edilecek - Son Dakika


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