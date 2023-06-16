Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor

16.06.2023 20:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından tüm gözler yeni yönetimin alacağı ilk faiz kararına çevrildi. Ekonomistler haftaya açıklanacak karar ile faizin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılmasını bekliyor.

Seçimlerin ardından kabinede değişikliğe giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'e verdi. Şimşek ile birlikte Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan getirildi. Yeni ekonomi yönetiminin faiz politikasını nasıl yürüteceği en çok merak edilenler arasında.

EKONOMİSTLER SERT HAMLE BEKLİYOR

Yeni dönemin ilk faiz kararı 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Ekonomistler, haftaya yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez'den sert bir hamle bekliyor.

1075 PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği PPK toplantısına yönelik beklenti anketinin sonuçları yayınlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 25

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

YORUMLAR
500

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Cem Yılmaz emekli oldu! Alacağı maaş dikkat çekti
21:08 Cem Yılmaz emekli oldu! İşte aldığı maaş
20:41 Kuntz 11'de tercihini Arda Güler'den yana kullandı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:37 Son Dakika: Kuntz, Arda Güler tercihini yaptı! Letonya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:35 Adana Demirspor, Alex de Souza ile görüşüyor
20:31 Bomba iddia! Alex, Süper Lig'e geliyor ama imza atacağı takım Fenerbahçe değil
20:31 Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor
20:27 Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor
20:10 NATO Genel Sekreteri: Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusunda attığı adımları olumlu karşıladı
20:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye İsveç'in NATO üyeliği konusunda olumlu adımlar attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2023 21:43:37. #1.13#
SON DAKİKA: Tüm gözler, yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında! Ekonomistler çok sert bir artış bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement