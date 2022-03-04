TÜMSİAD, Estonya ticaret heyeti ile iş fırsatlarını değerlendirdi - Son Dakika
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TÜMSİAD, Estonya ticaret heyeti ile iş fırsatlarını değerlendirdi

04.03.2022 16:25
TÜMSİAD, Estonya ticaret heyeti ile iş fırsatlarını değerlendirdi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türkiye ile Estonya arasındaki iş fırsatlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen iş forumunda bu ülkeden gelen ticaret heyetini ağırladı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Türkiye ile Estonya arasındaki iş fırsatlarını geliştirmek amacıyla düzenlenen iş forumunda bu ülkeden gelen ticaret heyetini ağırladı.

TÜMSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin Levent'te bulunan genel merkezinde düzenlenen Estonya İş Forumu, açılış konuşmalarının ardından iki ülkenin iş insanları arasında gerçekleştirilen B2B görüşmelerle devam etti ve her iki ülkede görülen iş fırsatları masaya yatırıldı.

Açıklamada, programda yaptığı konuşmaya yer verilen TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin büyümeye çok müsait olduğunu bildirdi.

Estonya'nın teknolojik olarak geldiği noktanın, AB üyesi olmasının ve Türkiye'nin dinamik ve üretken yapısıyla dünya pazarlarında giderek artan etkisinin iki ülke için önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Doğan, iş birliklerinin yeni pazarlara etkin bir şekilde açılma imkanı sunacağını bildirdi.

Doğan, "Ekonomik ilişkilerinin güçlenmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız. Dernek olarak iş dünyasının sadece büyüme potansiyeliyle ilgilenmiyoruz. Kadim kültürümüzün mirası olan ahlaki değerlerimizi de iş dünyasında hakim kılmak için çalışıyoruz. Bu değerlerle yeni ticari ağlar örerek ülkemize ve milletimize katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tartu Fahri Konsolosu Eva Pedjak ise Türklerin esnek, zeki ve dürüst olduğunu belirterek, "Türkiye ile ana kalem ithalat-ihracatımız demir çelik sektörüne dayanıyor. Bu tür programlar ve görüşmelerle iki ülke arasındaki diğer sektörlerde de gelişmeler yaşanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya İş ve Yenilik Ajansı Temsilcisi Egert Anslan da ülkesinde yatırım yapmanın avantajlarından bahsederek, "Estonya'da kurumlar vergisi ve yetişmiş bir iş gücü var. Kalkınma ajansı yatırımcılara destek sağlıyor. Özellikle herkes için e-oturum hizmeti sağlıyor. Bu hizmetle Estonya'nın dijital altyapısına entegre olup bulundukları yerden işlerini yönetebiliyor." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Yaşar Doğan, Türkiye, Estonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜMSİAD, Estonya ticaret heyeti ile iş fırsatlarını değerlendirdi - Son Dakika


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