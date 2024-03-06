Tunceli\'de kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için çalışma grubu oluşturuldu

Ekonomi

Tunceli'de kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi işbirliği protokolü çerçevesinde çalışma grubu oluşturuldu.

Kadınların, kooperatifler yoluyla güçlenmelerine katkı sağlanması, yol gösterici ve rehber olmak amacıyla sekreteryasını Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürüttüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğünün dahil olduğu işbirliği protokolü çerçevesinde çalışma grubu oluşturuldu. Protokol kapsamında Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir başkanlığında Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Tarım ve Orman Müdür Vekili Vedat Gültekin, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Vural Polat, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Emrah Karakurt, ilgili personel ve ilde faaliyet gösteren kadın kooperatifi temsilcileriyle 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme toplantısına ilişkin bilgi veren Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, "Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal ve ekonomik kapasitelerinin geliştirilerek nitelikli girişimler haline getirilmesi ve kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ortaklığında ilki 2018 yılında imzalanan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi işbirliği protokolü 6 Eylül 2023 tarihinde 5 yıl süreyle uzatıldı" dedi.

Müdürlük olarak ilde kooperatif ortağı olan ya da ortak olabilecek kadınlara yönelik yapılacak çalışmalara değinen Özdemir, "Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ilimizde kooperatif ortağı olan ya da kooperatif ortağı olabilecek kadınlara yönelik olarak eğitim, danışmanlık, teknik destek, uygulamalı çalışmalar, toplantılar, çalıştaylar, kooperatif buluşmaları ve ziyaretleri gibi bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek Faaliyetler ile öncelikli olarak kadın kooperatiflerinin kurumsal ve ekonomik kapasitelerinin geliştirilerek nitelikli ve sürdürülebilir girişimler haline gelmeleri ve kadınların kooperatif yönetimlerine aktif katılımlarının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bunun yanında kadın kooperatiflerinin üretim, satış ve pazarlama konusunda desteklenmesi amacıyla protokol tarafları dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalar yürütülecek ve her daim kadın kooperatiflerinin yanında olacağız" diye konuştu. - TUNCELİ