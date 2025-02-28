TÜRASAŞ 268 İşçi Alıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRASAŞ 268 İşçi Alıyor

TÜRASAŞ, Sivas'ta 268 kadrolu işçi alımı yapacağını duyurdu. İstihdam artışı sürüyor.

28.02.2025 15:28
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Yerli ve milli vagon üreten TÜRASAŞ, 268 kadrolu işçi alacak

SİVAS - Sivas'ta 86 yıl önce kurulan, yerli ve milli vagonlar üreten TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü, 268 kişilik istihdam sağlayacak.

Kurulduğu 1939 yılından bu yana faaliyet gösteren TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, ürettiği yerli ve milli vagonlarla adından söz ettiriyor. Daha önceleri Fransa, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere gönderilen yük vagonları, günümüzde ise TCCD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nde değerlendiriliyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 25 binden fazla yük vagonunun üretildiği fabrika, ülke ekonomisinin yanında istihdama da katkı sağlıyor. Yeni fabrikalar ile istihdam kapasitesini büyüten TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, yeni bir işçi alımı duyurdu. Son kurulan boji fabrikası ile 250 kişi istihdam sağlayan TÜRASAŞ, 268 kadrolu kamu işçisi alımı gerçekleştirecek.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Sivas, Son Dakika

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