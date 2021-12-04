Üye Girişi
Turizmde erken rezervasyon "hızlı" başladı - Son Dakika

Turizmde erken rezervasyon "hızlı" başladı

04.12.2021 11:16

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaklaşık 2 hafta önce başlatılan erken rezervasyon kampanyasına yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaklaşık 2 hafta önce başlatılan erken rezervasyon kampanyasına yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Bağlıkaya, AA muhabirine, turizm sektörünün salgına rağmen bu yıl hareketli bir sezonu geride bıraktığını belirtti.

Alınan tedbirler ve önlemlerle güvenli tatil yapmak isteyenlerin Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Bağlıkaya, yurt dışından daha fazla turisti Türkiye'de ağırlamak için tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Erken rezervasyon kampanyalarının yaklaşık 2 hafta önce başladığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Erken rezervasyon çok iyi gidiyor. Şubat ayının sonuna kadar son hızıyla devam edecek. Mart gibi biraz yavaşlar. Şu anki imkanları ileride yakalamak mümkün olmayacak. Çünkü yurt dışındaki talep de belirgin bir şekilde artmaya devam ediyor. Erken rezervasyonu tavsiye ediyorum. Çünkü çok yakın bir zaman içinde istenilen yerde, zamanda ve şartta yer bulmak mümkün olmayacak." dedi.

Bağlıkaya, erken rezervasyon seçimlerinde de geleneksel turizm merkezlerine talep olduğunu dile getirdi.

"2023'ten itibaren rekorlara başlayacağız"

Gelecek yıl ile ilgili beklentinin yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'nin 2022 turizm yılı hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen turistlerle artışların olacağı bir yıl olacak. Bugünden gözüküyor bu. İnşallah 2022'de 2019 rakamlarını yakalayacağız. 2023'ten itibaren de hep söylediğimiz gibi rekorlarla dolu günlere başlayacağız." dedi.

Turizmde beklentiler, pazarlama teknikleri ve müşteri taleplerinin farklılaştığına işaret eden Bağlıkaya, bu değişimine yanıt vermek üzere sektörün hem kamu hem özel sektör boyutuyla yaptığı hazırlıkları tamamladığını belirtti.

Bağlıkaya, Türk turizminin çıkış yakalamaya çok yakın olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yeni şartlara çok çabuk uyum sağlayıp tepki veren bir toplumuz. Bu özelliğimizle diğer ülkelerden biraz daha öne çıkmış vaziyetteyiz. Altyapımızın hazır olması ve agresif pazarlama yapımızla rakiplerimizden biraz daha öndeyiz. Dolasıyla 2022'de diğer pazarlara göre daha aktif olacağımızı görüyoruz."

"Yeni yıla hareketli gireceğiz"

Yurt dışı seyahatlerinde salgın tedbirlerinden dolayı sıkıntı olduğunu ve vize noktasında bazı konsoloslukların hizmet vermediğini bildiren Bağlıkaya, bu nedenle yurt dışı tur taleplerinin yüksek olmadığını söyledi.

Yurt içinde yıl başında çok ciddi bir hareketlilik beklediklerine işaret eden Bağlıkaya, " Antalya, İzmir ve kış tatil bölgeleri yoğun olacak. Rezervasyonlar iyi. Vatandaşlarımız artık alınan tedbirlerle tatil yapmaktan çekinmiyor. Yılbaşında da bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Turizmde erken rezervasyon hızlı başladı
Turizmde erken rezervasyon hızlı başladı
Turizmde erken rezervasyon hızlı başladı
Turizmde erken rezervasyon hızlı başladı

Türkiye, Turizm, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turizmde erken rezervasyon 'hızlı' başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!
10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı! 13:03 10 yaşındaki çocuğun cesareti! Evden kaçtı, 3 ayrı işyerini soydu, parayı bulunca da oynadı! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Dünyanın en önemli 10 buluşundan biri! İznik'teki tarihi bazilika kuraklıktan dolayı su üstüne çıktı 11:03 Dünyanın en önemli 10 buluşundan biri! İznik'teki tarihi bazilika kuraklıktan dolayı su üstüne çıktı Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı

Son Dakika Haberleri
13:16 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!
12:59 Kılıçdaroğlu miting öncesi şehit ailesini ziyarete etti
12:54 TFF'de Nihat Özdemir dönemi sonuna mı geliniyor? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi
12:52 Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu
12:42 Emsal olacak! Zengin kadına nafaka yolu açıldı!
12:34 Kameralar halı sahadaki ölümü saniye saniye kaydetti!
12:33 Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında!
12:32 Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi
12:31 Son Dakika: Burak Elmas hakemler hakkında konuştu ve TFF'yi yerden yere vurdu
12:28 Zincir marketlerde zam furyası! Market işçileri değiştirdikleri etiketleri paylaştı!
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'de gövde gösterisi! Alan tıka basa doldu Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'de gövde gösterisi! Alan tıka basa doldu         
13:16
Kılıçdaroğlu miting öncesi şehit ailesini ziyarete etti Kılıçdaroğlu miting öncesi şehit ailesini ziyarete etti         
13:00
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 13:23:16. #1.13#
SON DAKİKA: Turizmde erken rezervasyon "hızlı" başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement