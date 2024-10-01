Türk Devletleri Ekonomi Konferansı Antalya'da - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Devletleri Ekonomi Konferansı Antalya'da

Türk Devletleri Ekonomi Konferansı Antalya\'da

Antalya'da düzenlenen konferansta ticaretin önemi ve gençlerin üretimden uzaklaşması ele alındı.

01.10.2024 14:46
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Antalya Valiliği, Türk Devletleri Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen "Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar" konferansı büyük bir katılımla gerçekleşti. Konferansta konuşma yapan MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay, Türk devletleri arasındaki ticaretin önemine dikkat çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Antalya Valiliği ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinesinde 'Türk Devletlerinin Ekonomik Gücü ve Türk Ticaret Fuarının Getireceği Fırsatlar' konulu konferans düzenlendi.

"Gençler üretimden uzaklaştırıldı"

"Konferansta konuşma yapan MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay, derneğin 99 noktada şube ve temsilciliklerinin bulunduğunu belirterek, "Türk devletleriyle ticareti artırmak, stratejik önem taşıyor. Burada bulunan tüm Türk devletlerinde şube veya temsilcimiz var. Lojistik ve bilgi desteği isteyen tüm dostlarımıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Başkan Akçay, konuşmasında gençlerin küresel düzeyde çeşitli etkenlerle ticaretten ve üretimden uzaklaştırıldığına da değinerek, gençlerin sosyal medya bağımlılığı, kripto para ve borsa gibi alanlarla meşgul edilerek üretimden uzaklaştırıldığını belirtti. Bu duruma karşılık MÜSİAD'ın "Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji" ilkesi doğrultusunda, özellikle yazılım ve ağır sanayi sektörlerinde katma değeri yüksek üretim yapmanın önemini vurguladı.

"Türk devletleriyle ticaretimiz, basit gibi görünen ancak derin anlamı olan 'Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' sloganıyla ilerlemelidir" diyen Akçay, Türk devletlerinin birbirlerine her zamankinden daha fazla destek olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlü bir konumda yer almasının, soydaş devletlerle yapılan ticari ilişkilerin güçlenmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Akçay, Filistin ve Gazze konusuna da dikkat çekerek, Filistin'de bir yılı aşkın süredir devam eden insanlık ayıbı ve İsrail zulmünün son bulması temennisinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Devletleri Ekonomi Konferansı Antalya'da - Son Dakika

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