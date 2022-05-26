Türk firmasından demir yolu alanında ihracat başarısı

Başkentte faaliyet gösteren Enekom AŞ'nin geliştirdiği Demiryolu Hatboyu Trafik Güvenliği Durumunu İzleme ve Alarm Sistemi (RailAcoustic), Hindistan'da kullanılmaya başlanacak.

İvedik OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi üyesi Enekom AŞ, önemli bir ihracat başarısı elde etti.

Türk mühendislerce geliştirilen ve Avrupa Raylı Sistem Kümelenmeleri Birliğinden inovasyon ödülü alan RailAcoustic'in, Hindistan demir yollarında kullanılması için Enekom AŞ ile Hindistan firması Brijraj Technologies P.L. arasında anlaşma imzalandı.

İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Teknopark Ankara'daki imza töreninde, Teknopark'taki 220 firmanın 900'ün üzerinde proje yürüttüğünü, 2 bin 200 Ar-Ge personelinin de burada istihdam edildiğini belirtti.

Gültekin, "Ar-Ge çıktılarında Türkiye'de ilk beşin içinde yer alan Teknopark'ımızda, firmalarımız yüksek teknolojiye sahip projeler yürütmektedir. Bu projelere en iyi örneklerden biri de Enekom firmamızdan çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Hızlı tren sayısı ve demir yolu yatırımlarının arttığına işaret eden Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki artan sayı beraberinde yeni riskleri de getirmiştir. Ülkemiz mühendisleri tarafından geliştirilen teknolojilerin, riskleri tespit edip bertaraf etmesi bize mutluluk vermektedir. 2021 yılında Teknopark'ımızda bulunan bir diğer firmamız olan Zayron da Hindistanlı bir firmadan yatırım aldığı için ülkemizin Hindistan ile yaptığı iş birliklerini daha yakından takip etme fırsatı bulduk. Bu iş birliklerinin artacağına inancımız tamdır."

"Teknolojimizi Hindistan'a aktaracağız"

Enekom AŞ Genel Müdürü Sabri Haluk Gökmen de RailAcoustic'in Türkiye'nin yanı sıra ABD, Çin, Hindistan, Japonya ve Avrupa Birliği gibi birçok ülke ve ülke grubundan patent aldığını bildirdi.

Gökmen, sistemi Türkiye'de ilk kez Ankara- Konya Hızlı Tren Hattı'nda ve Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nda uyguladıklarını, atacakları imzayla Hindistan'da da uygulayacaklarını belirtti.

Gökmen, "Kardeş firmamız Brijraj ile birlikte teknolojimizi Hindistan'a aktaracağız. Demiryolu Hatboyu Trafik Güvenliği Durumunu İzleme ve Alarm Sistemi, demir yolları hatlarında trafik güvenliği ve olası kaza risklerine karşı önceden alarm göndererek demir yolu işleticisini bilgilendiriyor ve olası demir yolu kazalarının önüne geçiyor. Başlangıç yılımız 2013'tür. Bu yıldan itibaren ray kırıklarına yeni bir bakış açışıyla akustik sinyallerin sisteme entegre edilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, her iki firmayı da kutlayarak şunları kaydetti:

"Bu dostluk, bu kıyılan teknoloji nikahı uzun süre inşallah devam edecektir. Yapay zekadan faydalanan bu teknoloji yalnızca demir yollarına değil, birçok teknolojiye de uyarlanabilir durumda. Ulaşım, yani mobilite ihtiyacı arttıkça hız, insan sayısı ve kütle de artıyor. Beraberinde büyük riskler getiren bu durum için iletim hatlarına ihtiyacımız var. Birçok yerde kullanılan teknolojiyi çok inovatif bir şekilde algoritmalarla ses dalgaları üzerinden üretmek mümkün olmuş. Ekibi kutluyorum."

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın'ın da katıldığı törende konuşmaların ardından Enekom AŞ ile Brijraj Technologies P.L. arasında imzalar atıldı.