Türk-İş Başkanı asgari ücret zammı için rakam verdi: Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız - Son Dakika
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Türk-İş Başkanı asgari ücret zammı için rakam verdi: Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız

02.12.2022 01:12

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, katıldığı canlı yayınında asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirterek, "Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" şeklinde konuştu.

Aralık ayına girilmesiyle asgari ücrette zam pazarlığında maraton da başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirecek. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber'de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulunarak 2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin işçi kesiminin beklentisini açıkladı.

"İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 7 BİN 785 TL"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

"GIDA DA ARTIŞ YÜZDE 138"

Gıda fiyatlarıyla ilgili de konuşan Atalay, "Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli. İnsan odaklı bir çalışma olması lazım. Sendikalar, STK'lar, işverenler insan odaklı bir çalışma yapmak mecburiyetinde" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİNİN BİR ÇOK SORUNU VAR"

Gündemde işçinin birçok sorunu olduğunu ifade eden Atalay, "EYT var bizim sorunumuz, geçici işçi var bizim sorunumuz, vergi var bizim sorunumuz, iş kazaları var bizim sorunumuz. Bunlar asgari ücret kadar önemli sorunlar" şeklinde konuştu.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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