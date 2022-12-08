"Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündeme geldi - Son Dakika
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"Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündeme geldi

08.12.2022 12:02

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığı başlayan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" çıkışıyla 8 bin liranın üzerinde zam bekleyen emekçilerin tepkisini çekti. Bu sözler sonrası Atalay'ın 2019 yılında dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile arasında geçen diyaloglar yeniden gündem oldu.

Milyonların gözü açıklanacak asgari ücret rakamına çevrilmiş durumda... Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında dün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

"UZASA İŞİ KARIŞTIRACAĞIM, EN AZINDAN KAPATTIM BÖYLE"

İşçi ve işveren arasındaki kıran kırana pazarlık devam ederken "Kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın geçmiş yıllarda sarf ettiği sözleri yeniden gündeme geldi. 2019 yılında dönemin Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile konuştuğu sırada açık kalan mikrofonu unutan Atalay, kamu işçilerinin zam teklifine attığı imzayı "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleriyle açıklamıştı.

"KIRMIZI ÇİZGİ" AÇIKLAMASI DA TEPKİ ÇEKTİ

Atalay'ın geçtiğimiz hafta yaptığı "7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz. Onun üzerine çıkmak gerekiyor" sözleri de gündem yarattı. Bu ifadeler 8 bin liranın üzerinde zam bekleyen emekçilerin büyük tepkisini çekti.

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi. Toplantıda ayrıca işçi ve işveren tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirdi. Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Son Dakika Ekonomi 'Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira' diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündeme geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira" diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın 3 yıl önceki mikrofon kazası yeniden gündeme geldi - Son Dakika
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