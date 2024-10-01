TÜRK-İŞ'ten Eylem Planı ve Miting Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜRK-İŞ'ten Eylem Planı ve Miting Kararı

TÜRK-İŞ\'ten Eylem Planı ve Miting Kararı

TÜRK-İŞ, Hazine önünde basın toplantısı ve Ankara'da miting düzenleyecek.

01.10.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde kitlesel bir basın toplantısı yapılması ve Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' düzenlenmesini kararı alındı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, kamu işyerlerinde ücret dengesizliği, vergi adaletsizliği, taşeron işçiliği ve çalışma hayatının gündeminde yer alan diğer konuları ele almak üzere TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, Başkanlar Kurulu tarafından 'Zordayız Geçinemiyoruz' sloganı ile başlatılan eylem programında, gerçekleştirilen eylem ve mitinglerin sonuçları değerlendirildi. Toplantı çerçevesinde 2 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu üyelerinin ve sendika yöneticilerinin de yer alacağı bir kitlesel basın açıklaması yapılmasına kararı verildi.

Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda alınan kararların yer aldığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, çalışma hayatında yaşanan sıkıntıların ağırlaşarak devam ettiği tespitini yapmış; hayat pahalılığı, satın alma gücündeki gerileme, adaletsiz vergi sistemi, kamu işyerlerindeki ücret dengesizliği, güvencesiz çalıştırma, işsizlik, kayıt dışı istihdam ve mülteci sorunu, emeklilik şartları gibi birçok alandaki gelişmeleri değerlendirmiştir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, devam etmekte olan eylem programı çerçevesinde; 02 Ekim Çarşamba Günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, uygulanan iktisat politikası ve özellikle vergideki adaletsizliğe yönelik kitlesel bir basın toplantısı yapılmasını, Yönetim Kurulu tarafından tarihi belirlenmek üzere, ağırlaşan geçim ve çalışma şartlarını protesto etmek için Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' düzenlenmesini kararlaştırmıştır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, üye sendikalarımızda örgütlü işçilerin başta örgütlenme ve işten çıkarmalara karşı olmak üzere sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini, grev uygulamalarını desteklemektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRK-İŞ'ten Eylem Planı ve Miting Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:11:54. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten Eylem Planı ve Miting Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement