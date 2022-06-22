Türk robotu 'TARQAN' dünyaya açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk robotu 'TARQAN' dünyaya açılıyor

22.06.2022 10:09
Türk robotu 'TARQAN' dünyaya açılıyor

Türk robot TARQAN yurt dışı satışı için hazırlandı.

Türk robot TARQAN yurt dışı satışı için hazırlandı. Robot, sipariş geldiğinde deponun içinde hızla ve kendi verebildiği kararlar ile hareket ederek ürünlerin bulunduğu bir tona kadar olan rafları operasyon sorumlularına taşıyor. Bu sayede toplama verimliliği yüzde 300 artarken, hızın yanında maliyet avantajı da sağlanıyor.

Dünya genelinde 5 trilyon dolara ulaşan e-ticaret hacmi, Türkiye'de de yalnızca bir yılda yüzde 69 artarak 381,5 milyar TL'ye yükseldi. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler, giderek büyüyen operasyonlarını yönetebilmek için teknoloji desteğine ihtiyaç duyuyor. Yazılım ve robotik destekli fulfillment (e-ticaret lojistiği) hizmeti sağlayan teknoloji şirketi OPLOG, kendi geliştirdiği fulfillment robotu 'TARQAN' ile hizmet verdiği e-ticaret firmalarının operasyonlarını daha hızlı ve verimli yönetmesini sağlayıp, bu firmaların büyümelerine katkıda bulunuyor.

"E-ticarette büyüme ve verimlilik sadece teknoloji ile sağlanabilir"

Robotun dünyada bir fulfillment şirketi tarafından üretilen ilk ve tek robot olduğunu belirten OPLOG CEO'su Halit Develioğlu, "Sadece bir lojistik firması hizmeti vermenin yeterli olmadığı sektörümüzde, firmalar kendi yazılım ekiplerini oluşturdukları bir dönüşüm içerisinde. İlk günden bir teknoloji firması olarak kurulan OPLOG olarak vizyonumuzda sadece yazılım değil robotik teknolojiler de geliştirmek yer alıyor. Biz de bu kapsamda dünyada çok az firmanın cesaret ettiği bir alana girerek tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen TARQAN'ı ürettik" dedi.

Develioğlu sözlerine şöyle devam etti; "Tarqan, çalışanların operasyonları verimli bir şekilde yönetmesine büyük katkı sağlıyor. Her gün milyonlarca ziyaretçi e-ticaret sitelerinden tek tıkla alışveriş yapıyor ve siparişlerinin bir an önce ellerine ulaşmasını bekliyor. Bu sürecin arka planında ise gün içerisinde kilometrelerce yürüyerek bu siparişlerin hazırlanmasını sağlayan depo çalışanları var. Tarqan robotik teknolojileri ile donatılan depolarda ise bu sistem farklı işliyor. Tarqan'lar sipariş geldiğinde deponun içinde hızla ve kendi verebildiği kararlar ile hareket ederek ürünlerin bulunduğu rafları (Bir tona kadar) operasyon sorumlularına taşıyor. Bu sayede toplama verimliliği yüzde 300 artarken, hızın yanında maliyet avantajı da sağlanıyor." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Samsun 395 bin ton adi fiğ üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor Samsun 395 bin ton adi fiğ üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor İki yelken sporcusu, rüzgar gücüyle Artvin'den Hatay'a geldi İki yelken sporcusu, rüzgar gücüyle Artvin'den Hatay'a geldi Hacı Baba Pastaneleri, Amed Sportif Faaliyetler'e göğüs sponsoru oldu Hacı Baba Pastaneleri, Amed Sportif Faaliyetler'e göğüs sponsoru oldu
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk robotu 'TARQAN' dünyaya açılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:46:39. #1.12#
SON DAKİKA: Türk robotu 'TARQAN' dünyaya açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement