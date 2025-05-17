Türk Telekom, CDP Global A Listesi'nde - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom, CDP Global A Listesi'nde

Türk Telekom, CDP Global A Listesi\'nde

Türk Telekom, CDP İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'ne girdi ve ödül aldı.

17.05.2025 12:49
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TÜRK Telekom, çevre raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda global A Listesi'nde yer aldığını duyurdu. Türk Telekom'un ödülü CDP Türkiye 15. İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreni'nde takdim edildi.

İlk olarak 2011 yılında CDP'ye raporlama yapan Türk Telekom, yenilikçi teknolojiler kullanarak, çevresel etkilerini minimize etmeye yönelik çalışmaları ve 2024 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle, çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaştı.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, "Daha yeşil bir gelecek için evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. İklim değişikliği ile mücadelede yenilikçi teknolojilere inovasyon, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi başlıklara odaklanarak hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağlıyoruz. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımları ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zeka ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak sera gazı salımını azaltıyoruz. Veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ederken, mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projelerimizle karbon ayak izimizi düşürerek çevresel etkimizi azaltıyoruz. CDP skorlama metodolojisine göre son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek global A Listesi'nde yer almak Türk Telekom'un çevresel performansının gücünü ve karbon yönetimi stratejilerinin etkinliğini teyit ederken, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini de ortaya koyuyor. 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı hedeflerken, 2050 yılında ise Türkiye ve GSMA hedefleri ile uyumlu olacak şekilde Net Sıfır'a ulaşmayı planlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte teknoloji ve inovasyon gücümüzle daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

CDP, şirketlerin ve şehirlerin çevresel etkilerini ölçerek, iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi alanlardaki performanslarını değerlendiren bağımsız bir küresel platform. Yatırımcılar ve paydaşlar için şeffaflık sağlayan CDP, sürdürülebilirliğin çevresel alanında en prestijli derecelendirme programlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: DHA

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