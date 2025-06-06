Türk Telekom\'dan Disleksili Çocuklara Destek

Türk Telekom, özel öğrenme güçlüğü yaşayan disleksili çocukların eğitim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen "Smartex Akıllı Alıştırmalar" uygulamasına destek sağlıyor. Uygulama sayesinde disleksili çocuklar, kişisel öğrenme hızlarına ve öğrenme yöntemlerine uygun biçimde ihtiyaçlarına yönelik eğitim içeriklerine ulaşabiliyor. Uygulamaya yeni eklenen 'Dikkat Eksikliği' bölümü ile içeriği zenginleşen Smartex, özel gereksinimli çocukların eğitim yolculuklarını daha kapsayıcı bir hale getiriyor.

Türk Telekom, "Smartex Akıllı Alıştırmalar" uygulamasının geliştirilmesine verdiği destekle toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlarken, disleksili çocukların eğitim ihtiyaçlarını kişiselleştirilmiş ve kapsayıcı bir şekilde karşılayabilmesine olanak tanıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyenleri ile yürütülen iş birliği doğrultusunda içerikleri zenginleştirilen Smartex, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların bireysel gelişim ihtiyaçlarına uygun içerikleriyle öğrenme sürecini desteklerken; ebeveynler ve öğretmenler için de kolay erişilebilir, pratik bir yardımcı kaynak niteliği taşıyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sahip olduğumuz teknoloji altyapısını yaşamın her alanına entegre ederek 'Türkiye'ye Değer' oluşturmaya odaklanıyoruz. Öğrenme süreçlerinde disleksinin oluşturduğu zorlukların farkındayız. Bu doğrultuda geliştirilmesine katkıda bulunduğumuz 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamasıyla disleksili çocukları uzun süredir desteklemeye devam ediyoruz. Özel eğitim uzmanları tarafından hazırlan'an içerikler sayesinde, özel gereksinimli çocuklar Smartex uygulaması ile günümüz oyun tarzıyla harmanlanarak eğlenceli hale getirilen öğretici egzersizlerden yararlanıyor. Uygulamaya yeni eklenen 'Dikkat Eksikliği' bölümü ise özel gereksinimli çocukların eğitim yolculuklarını daha kapsayıcı bir hale getiriyor. Bizler Türk Telekom olarak teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmaları'mıza devam edeceğiz" dedi.

Türk Telekom'dan Smartex ile kapsayıcı ve kişiselleştirilmiş öğrenme desteği

Smartex, 50 farklı bilişsel çalışma ve 300'ün üzerinde egzersizle özel gereksinimli çocukların gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir eğitim içeriği sunuyor. Uygulama, özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların kişisel öğrenme hızları ve yöntemlerine uyum sağlayarak eğitim süreçlerini destekliyor. Ücretsiz olarak erişilebilen Smartex'te "disleksi" (okuma güçlüğü), "disgrafi" (yazma güçlüğü), "diskalkuli" (matematik öğrenme güçlüğü), "dil konuşma bozukluğu" ve yeni eklenen "dikkat eksikliği" bölümleri yer alıyor. - İSTANBUL