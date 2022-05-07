Türk Telekom'un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Telekom'un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor

07.05.2022 11:22
Türk Telekom'un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor.

Türk Telekom, 1-10 Ağustos'ta üçüncüsünü düzenleyeceği Siber Güvenlik Kampı kapsamında geleceğin siber kahramanlarına 10 günlük uygulamalı eğitim verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonu kapsamında bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı misyon edinerek yürüttüğümüz projelerimizle sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Ulusal ve kişisel güvenliğin yapı taşı olan siber güvenlik alanında gençlere eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün önde gelen isimlerinin katkıda bulunacağı kampta gençler; siber güvenliğe giriş, temel ağ güvenliği, işletim sistemi güvenliği, telekomünikasyon güvenliği, kablosuz ağ güvenliği, mobil güvenlik gibi temel eğitimlerden, sızma testleri, siber olaylara müdahale, siber tehdit avcılığı, siber istismar örnekleri derslerine kadar kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalayacak.

60 bin TL'lik ödülün sahibi olacaklar

Konusunda uzmanlaşmış siber güvenlik eğitmenleri tarafından verilecek uygulamalı eğitimler ve "Capture The Flag (CTF)" (Bayrağı Yakala) yarışması sonrasında yapılacak değerlendirmeler ile ilk 3'e giren katılımcılar toplamda 60 bin TL'lik teknoloji hediye çekinin sahibi olacak.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı'na 26 yaşını doldurmamış 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri veya mezuniyeti üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş ve aktif olarak çalışmayan gençler katılabilecek. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 9 Mayıs-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında "https://turktelekomkariyer.com.tr/siberkamp/" adresinden yapılacak.

YORUMLAR
500
Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor Bağlar Belediyesporlu Sena, Türkiye Karate Şampiyonası'nda birinci oldu Bağlar Belediyesporlu Sena, Türkiye Karate Şampiyonası'nda birinci oldu

Telekomünikasyon, Türk Telekom, Mehmet Emre, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:31:58. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Telekom'un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement