Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor. Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 2018 yılının eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Ekonomi › İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı - Son Dakika