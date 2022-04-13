İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı

13.04.2022 14:17

Türkiye'den 250 bin dolarlık gayrimenkul karşılığında alınan Türk vatandaşlığı için yeni bir düzenleme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıktı.

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor. Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek. Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 2018 yılının eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Ekonomi İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı - Son Dakika


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