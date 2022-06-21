Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
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Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı

21.06.2022 18:30
Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı

Bilişim Vadisi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması için başvurular başladı.

Bilişim Vadisi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması için başvurular başladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkçe doğal dil işleme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılardan veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme gibi konularda çalışmalar yapması bekleniyor.

İlkokul, ortaokul, lise, lisans ve üzeri olmak üzere mezunların da katılabildiği yarışmada 18 yaşından küçük yarışmacılar danışman eşliğinde yarışmaya katılım sağlayabiliyor. Kamuda mevzuat arama motoru geliştirme ve serbest olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere toplam 265 bin TL ödül verilecek.

Çevrim içi düzenlenecek yarışmanın son başvuru tarihi ise 13 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkan sunuyor. Yarışmalara katılan gençler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkanı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor.

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Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

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