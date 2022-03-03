Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti - Son Dakika
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Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti

03.03.2022 11:16
Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti

Dünya çapındaki mobil teknolojilerin boy gösterdiği Mobil Dünya Kongresi'nde dijital çağın getirdiği yenilikler beğeniye sunuldu.

Dünya çapındaki mobil teknolojilerin boy gösterdiği Mobil Dünya Kongresi'nde dijital çağın getirdiği yenilikler beğeniye sunuldu. Dijital ürün ve servislerin ön plana çıktığı fuarda Turkcell, küresel pazarda stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedeflediğini ve dijital ihracat çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.

28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen, dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarlarından Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) açıklamalarda bulunan Turkcell, grubun küresel alandaki gücüne, dijital ihracat çalışmalarına ve 5G konusundaki son gelişmelere değindi. Dijital Servisler'e ve bu servislerin ihracatına odaklanan operatör, küresel pazarda stratejik ortaklıklarla büyümeyi hedefliyor.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Mobil Dünya Kongresi'nde yaptıkları açıklamalarda finansman ihtiyacının olmadığını, seçici davrandıklarını ve masadaki aktif görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, yeni stratejik ortaklığın yakın zamanda sonuçlanıp açıklanacağını ifade etti.

"Ülkemize katma değer sağlamak için 'dijital ihracat'a odaklandık"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Barselona'daki fuarda yaptığı açıklamada özellikle son yıllarda dijital servislerle küresel katma değer üretmeye odaklandıklarına değindi. Tansuğ, "Operatör olarak farklı ülkelerin farklı iş modellerine göre entegrasyonlar planlıyor ve uyguluyoruz. Teknolojilerimizi stratejik ortaklarla yerelleştiriyor, dijital hizmetlerimizi dünyaya servis ediyoruz. Penetrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemize katma değer sağlamak için 'dijital ihracat' çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını arttırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz. Bizim finansmana ihtiyacımız yok, bu yüzden seçici davranıyoruz. Aktif olarak görüştüğümüz, üzerinde çalıştığımız önemli seçenekler var. Bunu da yakın zamanda açıklayacağız ve sonuçlandıracağız" dedi.

Turkcell'in dijital servisler alanındaki uluslararası yatırımlarına da değinen Tansuğ, "Digicell markasıyla Karayipler'de ve Asya Pasifik bölgesinde büyük ve verimli operasyonlar yürütüyoruz. Digicell, bölgede büyük bir operatör haline geldi, 31 ülkeyle anlaşmamız var. Benzer şekilde, Turkcell'in kişisel depolama hizmeti lifeBox da aynı bölgede Billo markasıyla faaliyette. Keza Turkcell TV+'mız o bölgede Play-Go adıyla kullanıma sunuldu. 15 milyon kullanıcısının yüzde 30'unu yurtdışından sağlayan iletişim ve yaşam platformumuz BiP, Türkiye'nin teknolojik markalarından biri olarak küresel pazarda varlığını sürdürüyor" dedi.

Dijital servislerdeki gelişmelere de değinen Tansuğ, bir yaşam platformu olarak tanımladıkları BiP'in kabiliyetlerini önümüzdeki dönemde artıracaklarını belirtti. - İSTANBUL

Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti
Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Mobil Dünya Kongresi, Barselona, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti - Son Dakika


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