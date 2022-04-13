Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu - Son Dakika

Turkcell Dijital İş Servisleri'nin yeni Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu. Arpacı, yaptığı açıklamada Dijital İş Servisleri'nin Türkiye bilgi teknolojileri hizmet pazarındaki liderliğini vurgulayarak, gelecek dönemde dijital çözüm ihracatına yoğunlaşacaklarını söyledi.

Turkcell'in kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti veren Dijital İş Servisleri şirketinin Genel Müdürlüğüne 1 Nisan itibarıyla Gürkan Arpacı atandı. Turkcell ailesine 2015 yılında katılan Arpacı, Dijital İş Servisleri'nin önümüzdeki dönem planlamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"DİJİTAL ÇÖZÜM İHRACATI ALANINDA VİTES YÜKSELTEREK ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dijital İş Servisleri olarak, Türkiye'nin dijital dünyadaki potansiyelinin farkında olduklarını belirten Gürkan Arpacı, "İş süreçlerini dijitalleştirmek hem kamunun hem de özel sektörün ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Dijital İş Servisleri olarak, Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefimiz çerçevesinde, güçlü ve güvenli altyapımızın da desteğiyle kurumların dijital dünyaya entegrasyonunu kolaylaştırıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla proje sayesinde kurumlar, faaliyet gösterdiği alanlardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirdi. Yılda yüzde 29 büyüyerek bilgi teknolojileri hizmet pazarının liderliğini üstlenen Dijital İş Servisleri şirketimiz ile gelecek dönemde dijital çözüm ihracatı alanında da vites yükselterek ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜRKAN ARPACI HAKKINDA

Gürkan Arpacı, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, 2010 yılında Cornell Üniversitesi Stratejik Yönetim Programı'nı tamamladı. İş hayatına Schneider Electric'te başlayan Arpacı, Turkcell'in kurulum aşamasında Teknoloji bölümünde çalıştıktan sonra, 1995-1998 yılları arasında EreNet ve EreSis şirketlerinin Kurucu Ortağı ve Yöneticisi olarak görev aldı.

Sonrasında Global One'da (Ex-Equant) Kıdemli Danışman, 2000-2008 yılları arasında da HP'de Network ve Servis Sağlayıcılar Kurumsal Müşteriler Bölüm Müdürü olarak çalışan Arpacı, 2008 yılında Türk Telekom'da Kurumsal Müşteri Segmentlerinin yapılandırılmasından sorumlu Direktör olarak göreve başladı.

2015 yılının sonuna kadar Türk Telekom, TTNET ve Avea şirketlerinin KOBİ, Orta & Büyük Ölçekli ve Stratejik olmak üzere tüm kurumsal segmentlerini, Innova ile grup sinerjisi de dahil olmak üzere yöneten Arpacı, 2015 yılından bu yana Turkcell'de Stratejik Müşteriler Yönetimi Direktörü olarak görevini sürdürüyordu.