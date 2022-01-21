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"Turkcell'in dijitalleşme yatırımları devam edecek" - Son Dakika

"Turkcell'in dijitalleşme yatırımları devam edecek"

21.01.2022 14:30
"Turkcell'in dijitalleşme yatırımları devam edecek"

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, firmanın gelecek dönem planlarını anlattı.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, firmanın gelecek dönem planlarını anlattı. Turkcell'in Türkiye'de ve bölgesinde dijital operatör olarak sürdürdüğü çalışmalara değinen Yılmaz, dijital alanda birçok sektöre yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Bloomberg kanalında, sunuculuğunu Manus Cranny ve Yousef Gamal El-Din'in yaptığı 'Bloomberg Daybreak' programına konuk oldu. Yılmaz programda, pandemi sonrası küresel ve yerel telekom pazarlarındaki gelişmelere, Turkcell'in yönetim stratejisine ve dijital operatöre dönüşüm yolculuğuna değindi.

Operatörün son 5 yılda gerçekleştirdiği atılımlarla Türkiye'de ve bölgesinde üstlendiği 'dijital operatör' rolünü geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Bu kapsamda dijital alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz. Medya-Eğlence sektöründe, TV, müzik ve yayıncılık segmentlerinde Türkiye'nin önde gelen uygulamalarına sahibiz, bu uygulamalar Türkiye'de yaygın olan küresel dijital servis sağlayıcılarla (OTT) rekabet edecek kalitede içerik ve kullanıcı bazına ulaşmıştır" diye konuştu.

Aynı zamanda fintech alanına da yatırım yapmayı sürdürdüklerini kaydeden Yılmaz, "Dijital finansal hizmetler büyüme stratejimizin önemli bir ayağı. Sunduğumuz servislerle Türkiye'nin önde gelen ödeme hizmetleri ve finansman şirketleri arasında yer alıyoruz. Paycell hizmetimizi 'Şimdi Al Sonra Öde' ve yatırım hizmetleri gibi farklı alanlarda geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz, 5G teknolojisine geçiş konusunda teknik ve ticari şartların henüz olgunlaşmadığını düşündüklerini belirterek, "5G ihalesinin bu sene gerçekleşmesini beklemiyoruz. İhale önümüzdeki yıl olabilir; ancak 2015'teki LTE ihalesi gibi büyük çaplı olmasını beklemiyoruz" diye konuştu.

Operatörün finansman kaynaklarına da değinen Yılmaz, şirketin 2017 yılından bu yana yeşil finansmana yöneldiğini kaydetti. Sürdürülebilirliğin finansman dahil olmak üzere operatördeki her işin merkezinde olduğunun altını çizen Yılmaz, 5G'ye geçiş sürecinde de yeşil finansmandan yararlanacaklarını sözlerine ekledi.

Son olarak, yakın dönemde medyada da yer bulan şirketin Rus ortağı LetterOne firmasının Turkcell'in yönetim kurulu yapısına yönelik getirdiği eleştirilere yönelik olarak Yılmaz, konunun şirketin yönetimine ve operasyonlarına bir etkisinin olmadığını ve hissedarlar arasında değerlendirilmesinin daha doğru olacağını ifade etti. - İSTANBUL

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Osman Yılmaz, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Turkcell'in dijitalleşme yatırımları devam edecek' - Son Dakika Ekonomi


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