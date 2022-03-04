PUBG Mobile, geçen yıl büyük ilgi gören ve her bir bölümü 1 milyonu aşkın izlenme oranlarına ulaşan Aşk ve Savaş isimli yarışma programının ikinci sezonuna hazırlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon Turkcell iş birliğiyle 4 Mart'ta başlayan program, her hafta 2 bölüm şeklinde toplam 6 bölümlük bir seriden oluşuyor. Her bölümü yaklaşık 40 dakika sürecek yarışma, YouTube'dan yayınlanıyor.

Sunuculuğunu Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın üstlendiği Aşk ve Savaş yarışmasında, tanınmış isimler ile 6 kadın ve 6 erkek yarışmacıdan oluşan PUBG Mobile oyuncuları bir araya geliyor. Yarışmacılar, çiftler halinde reality show konseptiyle her bölüm çeşitli yarışmalarda kıyasıya mücadele ediyor. Egoist Pati, Doch, Unlost, Vural Üzül, Kozmik Karınca gibi e-sporcular, yayıncılar ve ünlü konuklar da bölümlere katılarak izleyicilere seyir zevki yüksek eğlenceli anlar yaşatıyor. Cemre Solmaz, Enes Batur, Ece Seçkin ve Barış G'den oluşan yarışma jürisi, mücadele boyunca olayları ve performansları yorumlayarak 100 bin TL'lik ödüle ulaşacak çifti seçecek.

Aşk ve Savaş'ın kadın yarışmacıları Feyza M., Güz Bozkurt, Deniz Şevval, Kardelen Akıncı, Buse Alper, Güliz Yakar, Ece Akyıldız'dan oluşurken; erkek yarışmacılar ise Furkan Çinici, Legolas, Anıl Çelik, Fatih Sayar, Kerim Yaman ve Barbar'dan oluşuyor.

-Turkcell ile PUBG Mobile heyecanı kesintisiz sürüyor

Turkcell'in sunduğu Gaming paketleri ile PUBG Mobile, Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duymadan mobil cihazlarla her yerden oynanabiliyor. Tarifelere ek olarak alınabilen Turkcell Gaming paketi kapsamında PUBG Mobile severlere oyunlarda geçerli 3 GB internet bulunan 'Oyna' paketi 9 TL'ye sunuluyor.

PUBG Mobile'ın yanı sıra tanınmış ve takip edilen oyuncuları YouTube'dan izlemek isteyenler ise 19 TL'ye oyun ve YouTube'da geçerli 5 GB internetli 'Oyna İzle' paketi satın alabiliyor. Paketlere sahip olmak için 'Oyna' veya 'Oyna İzle' yazıp 2200'a mesaj göndermek yeterli olurken, bunun yanında Turkcell mağazalarından, Turkcell Müşteri Hizmetleri'nden veya Dijital Operatör uygulamasından da paketlere erişim sağlanabiliyor.