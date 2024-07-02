Türkiye Buğday Rekoltesi 20 Milyon Tona Ulaşacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Buğday Rekoltesi 20 Milyon Tona Ulaşacak

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bu sene buğday rekoltesinin 20 milyon tona ulaşmasını beklediklerini ve un ihracatında 4 milyon ton barajını zorlayarak önemli seviyede ihracat başarısına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Tezcan, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından belirlenen hububat alım fiyatlarının tarım sektörüne olumlu yansıyacağını ve çiftçilerin emeğinin karşılığını daha iyi almasını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, buğday ihracatındaki dünya lideri konumlarını koruyarak 1,5 milyar doların üzerinde gelir elde edeceklerini ifade etti.

02.07.2024 12:41
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bu sene buğday rekoltesinin 20 milyon tona ulaşmasını beklediklerin bildirerek, "Bu sezon un ihracatında 4 milyon ton barajını zorlayarak önemli seviyede ihracat başarısına ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) belirlediği hububat alım fiyatlarının tarım sektörüne olumlu yansıyacağına işaret etti.

Yeni alım fiyatları ve ek desteklerin, çiftçilerin emeğinin karşılığını daha iyi almasını sağlayacağını aktaran Tezcan, "TMO'nun bu adımının üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlayacağını ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artıracağını düşünüyoruz." ifadesine yer verdi.

Tezcan, yurt içinde üretilen buğdaydan elde edilen katı undaki ihracat yasağının kaldırıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, 15 Ekim 2024'e kadar buğday ithalatı durduruldu. Bu yıl buğday rekoltesinin 20 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Geçen yıl 22 milyon tonla son yılların en yüksek buğday hasadını gördük. TMO, 2023'te 13,5 milyon ton buğday satın almıştı. Geçen yıl 3,6 milyon tonun üzerinde ihracat miktarına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştık. Ancak bu yıl özellikle İç Anadolu'da yağışların azalması rekoltede bir miktar düşüşe yol açtı. Bu sezon un ihracatında 4 milyon ton barajını zorlayarak önemli seviyede ihracat başarısına ulaşmayı hedefliyoruz. Son 10 yıldır un ihracatındaki dünya lideri konumumuzu bu yıl da koruyarak, 1,5 milyar doların üstünde gelir elde edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Buğday Rekoltesi 20 Milyon Tona Ulaşacak - Son Dakika

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