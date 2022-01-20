" Türkiye'de ispatlanmış 20 milyar ton kömür var"

"Kömürdeki gaz miktarı 30 trilyon metreküp"

İSTANBUL - Türkiye'deki kömür madeninin potansiyeline değinen Prof. Dr. Güven Önal, "Yapılan araştırmaya göre, Türkiye 10 yıl içerisinde 100 milyar dolar yatırım yaparsa ham maddelerden gelen açık 10 milyar dolarlara düşüyor. Türkiye'de ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bu kömürdeki gaz miktarı 30 trilyon metreküp" dedi.

Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı, "Türkiye Ekonomisi Nasıl Düzelir" başlıklı basın toplantısı düzenledi. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Güven Önal, Türkiye'nin madenleriyle ekonomiye yapılacak katkılar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Güven Önal, "Türkiye'nin ekonomi krizlerini bitirmek için tek yapılması gereken ham maddeyi ve yarı mamulleri üreterek sanayinin çarkını dökme suyundan kurtarmak. Bunun için Türkiye'nin madenlerini entegre tesislerine dönüştürerek üretmesi gerekiyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye 10 yıl içerisinde 100 milyar dolar yatırım yaparsa ham maddelerden gelen açık 10 milyar dolarlara düşüyor. Türkiye'de ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bu kömürdeki gaz miktarı 30 trilyon metreküp. Elimizin altında gaz üretebilecek kömürümüz var. Bunlar için yatırım gerekiyor" dedi.

"100 milyar dolar yatırım yaparsa ham maddelerden gelen açık 10 milyar dolarlara düşüyor"

Türkiye'nin 2020 yılında sanayi ve altın ham maddesi olarak 78 milyar dolar civarında ithalat yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Önal, "Bunun içinde demir çelik, altın, kurşun çinko, bakır ve alüminyum var. Sanayimizin ürettiği ürünlerden de 25 milyar dolar ihracatımız var. Türkiye'nin ekonomi krizlerini bitirmek için tek yapılması gereken ham maddeyi ve yarı mamulleri üreterek sanayinin çarkını dökme suyundan kurtarmak. Bunun için Türkiye'nin madenlerini entegre tesislerine dönüştürerek üretmesi gerekiyor. Yapılan araştırmaya göre Türkiye 10 yıl içerisinde 100 milyar dolar yatırım yaparsa ham maddelerden gelen açık 10 milyar dolarlara düşüyor. Türkiye'de ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bu kömürdeki gaz miktarı 30 trilyon metreküp. Elimizin altında gaz üretebilecek kömürümüz var. Bunlar için yatırım gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Maden üretimleri ülkelerin en önemli sanayi alt yapısıdır"

Endüstriyel minerallere yapılacak yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Önal, "Endüstriyel minerallere yatırım yapılırsa maden ihracatı olarak 23 milyar dolar Türkiye'ye katkımız olur. Eğer bunu entegre tesislere çevirirsek 35 milyar dolara kadar çıkıyor. Denilen yatırımlar yapılırsa 5 yıl sonra 70 milyar dolar, 10 yılsonunda da 150 milyar dolar değer üretmiş oluruz. Bu sonuç elde edilirse Türkiye'nin madencilikteki payı yüzde 1'den 6'ya yükseliyor. Bunun yanında yerli sanayi gelişiyor. Kırsal yerleşimden göç kesiliyor. Yan hizmetlerle birlikte 500 bin kişiye iş sahası açılıyor. Maden üretimleri ülkelerin en önemli sanayi alt yapısıdır" ifadelerini kullandı.