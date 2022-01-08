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Türkiye'den 2021'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika

Türkiye'den 2021'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

08.01.2022 11:15
Türkiye'den 2021'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

Türkiye'nin 16 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv sektöründe, geçen yıl 9 milyar 504 milyon 109 bin dolarlık binek otomobil dış satımı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 16 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv sektöründe, geçen yıl 9 milyar 504 milyon 109 bin dolarlık binek otomobil dış satımı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi geçen sene 29 milyar 342 milyon 630 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 32,4'ünü oluşturan binek otomobil dış satımı 9 milyar 504 milyon 109 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 2021'de 110'dan fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye binek otomobil ihracatı yapıldı.

Bu yıl, çip krizi ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunlara rağmen binek otomobil dış satımı, 2020'de gerçekleştirilen 9 milyar 533 milyon 689 bin dolarlık binek otomobil ihracat rakamını yakaladı.

İlk sırada Fransa var

Sektör, geçen yıl en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya yaptı. Bu ülkeye dış satım, 2020'ye göre yüzde 5,8'lik atışla 1 milyar 737 milyon 249 bin dolar oldu.

Fransa'yı, 882 milyon 600 bin dolarlık binek otomobil ihracatıyla İtalya takip etti. İhracatta üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise 844 milyon 623 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Dördüncü sıradaki İspanya'ya binek otomobil ihracatı 2021'de, önceki yıla göre yüzde 21 artışla 693 milyon 700 bin dolardan 840 milyon 593 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, Birleşik Krallık'a 807 milyon 672 bin, Polonya'ya 450 milyon 236 bin, Slovenya'ya 415 milyon 359 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi.

Binek otomobil ihracatında Mısır 412 milyon 361 bin dolarla 8'inci, İsrail 325 milyon 182 bin dolarla 9'uncu, ABD ise 318 milyon 664 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

Dört ülkeye yüzde 100'ün üzerinde artış

Binek otomobil grubunda milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan pazarlara bakıldığında, bazı ülke ve özerk bölgelere dikkati çeken artışlar yaşandığı görüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2020'de 10 milyon 938 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, 2021'de yüzde 105'lik artışla 22 milyon 470 bin dolara ulaştı.

Avustralya'ya geçen yıl, 2020'ye kıyasla yüzde 156,6 yükselişle 9 milyon 150 bin, Bahreyn'e yüzde 102 artışla 5 milyon 622 bin ve Mauritius'a da yüzde 115 yükselişle 3 milyon 136 bin dolarlık binek otomobil satıldı.

Irak'a 2020'de gerçekleştirilen 16 milyon 63 bin dolarlık binek otomobil satışı, 2021'de yüzde 97,46'lık artışla 31 milyon 720 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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Otomobil, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 2021'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'den 2021'de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi - Son Dakika
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