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Türkiye'den EMEA bölgesine dijital dönüşüm 'know-how' transferi - Son Dakika

Türkiye'den EMEA bölgesine dijital dönüşüm 'know-how' transferi

26.01.2022 10:35
Türkiye'den EMEA bölgesine dijital dönüşüm 'know-how' transferi

Pandemi dijital dönüşümün merkezinde yer alan yazılım sektörünün ihracatını artırdı.

Pandemi dijital dönüşümün merkezinde yer alan yazılım sektörünün ihracatını artırdı. Univera & Univis Kanal Yöneticisi Sedat Azizoğlu, "Sektördeki ihracat artışı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika coğrafyalarını içerisine alan bölge ile yüzde 70'i buldu. Biz de, yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'den bölgeye know-how transferi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Pandeminin tetikleyici gücüyle hız kazanan dijital dönüşüm, tüm dünyada yazılım teknolojilerine olan ihtiyacı artırırken, yazılımın ihracat yolculuğunu da hızlandırdı. TÜBİSAD'ın (Bilişim Sanayicileri Derneği) verilerine göre, Türk yazılım sektörü 2020'de 10 milyon TL'yi aşan BT ihracatından yüzde 82 ile en büyük payı alarak yaklaşık 9 milyon TL ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ihracatında yüzde 67 ile Avrupa ilk sırada yer alırken onu yüzde 17 ile Ortadoğu ve Afrika izledi.

Türk yazılım sektörünün ihracat faaliyetleriyle küresel dijital ekosistemdeki konumunu yükselttiğini kaydeden Univera & Univis Kanal Yöneticisi Sedat Azizoğlu, "Özellikle EMEA bölgesi büyük bir potansiyel barındırıyor. Yapılan araştırmalara göre yazılım şirketleri EMEA bölgesini önümüzdeki 5 yıl için potansiyel büyüme fırsatının olduğu bir coğrafya olarak tanımlıyor. Biz de dijital dönüşümde öncü olan Univera ve yenilikçi BT çözümleri sunan kardeş şirketimiz Univis ile birlikte EMEA'daki faaliyetlerimizi genişletiyoruz" dedi.

YAZILIM SEKTÖRÜ EMEA'DAN YENİ ORTAKLIKLARLA BÜYÜYEECK

Geliştirdikleri İş Ortağı Programı odağında Türkiye'nin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri ve EMEA'da da yeni iş ortaklarıyla büyümeye odaklanacaklarını kaydeden Sedat Azizoğlu, "Univera'nın kurumsal teknolojilerdeki 30 yıllık tecrübesini Univis'in yenilikçi BT yüzüyle birleştirerek satış, servis ve lojistik iş çözümlerimizi bölgeye kazandırmaya devam edeceğiz. İş Ortağı Programı kapsamında, bölgede çözümlerimizin satışını ve kurulumunu yapan şirketlerle değer ortaklığı yapacağız. Müşterilerin ihtiyacına uygun geliştirme yapanlarla ise çözüm ortaklığı kuracağız. Yeni ortaklıklarla Türkiye'den bölgeye know-how transferi yapacağız" diye konuştu.

KOBİ'LERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KILAVUZLUK EDECEK

Kardeş şirketleri Univis ve Univera'nın köklü tecrübesinin verdiği motivasyonla özellikle Ortadoğu bölgesinde yer alan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne kılavuzluk edeceklerine değinen Sedat Azizoğlu, "Bu kapsamda depo yazılım çözümümüz StockMate, mobil satış dağıtım yazılımımız WebPlus, sahadan veri toplama ve mobil ekip yönetimi sağlayan QuestMate, dijital servis yönetimi çözümümüz ServiceMate, e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv ve e-defter gibi yasal evrakların dijitalden yönetilmesini sağladığımız Uni-Dox gibi çözümlerimizle KOBİ'leri stratejik hedeflerine ulaştıracağız. Bölgede kuracağımız ortaklıklar KOBİ'lere ulaşmamızda ve marka bilinirliğimizi artırmada bize zaman ve güç kazandıracak" ifadelerini kullandı.


Türkiye'den EMEA bölgesine dijital dönüşüm 'know-how' transferi
Türkiye'den EMEA bölgesine dijital dönüşüm 'know-how' transferi
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geri dönüşüm, Univera, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den EMEA bölgesine dijital dönüşüm 'know-how' transferi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'den EMEA bölgesine dijital dönüşüm 'know-how' transferi - Son Dakika
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