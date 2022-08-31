Büyüme rakamları açıklandı (1) - Son Dakika
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Büyüme rakamları açıklandı (1)

31.08.2022 10:05
Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

Önceki yıllara ilişkin büyüme verilerinde de revizyona gidildi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2011 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1.Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
201111,711,311,49,811
20126,35,33,944,8
201399,68,97,58,7
20148,633,35,24,9
20153,57,26,66,36
20164,64,7-0,14,43,3
20175,46,310,57,27,5
20187,55,92,8-2,73,1
2019-2,3-1,40,86,10,9
20204,4-10,36,56,41,9
20217,522,27,99,611,4
20227,57,6

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı (1) - Son Dakika

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