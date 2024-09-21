Türkiye İnovasyonda Küresel Lider Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İnovasyonda Küresel Lider Olmayı Hedefliyor

TÜRKPATENT Başkanı Durak, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile küresel inovasyonda liderlik hedeflediğini açıkladı.

21.09.2024 11:48
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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin, inovasyon ve teknoloji alanındaki hızlı yükselişini Milli Teknoloji Hamlesi ile desteklediğini bildirerek, "Ülkemiz bu hamle kapsamında küresel inovasyon sahnesinde lider olmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, PATLIB 2024 Konferansı, kurumun ev sahipliğinde 19-20 Eylül'de gerçekleştirildi.

Programa, Avrupa Patent Ofisi (EPO) Başkanı Antonio Campinos, TÜRKPATENT Başkanı Durak ve Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf olan 39 ülkenin temsilcileri katıldı.

Durak, açılış konuşmasında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin yenilik ve ekonomik gelişmişlikte küresel lider olmayı hedeflediğini aktardı.

Türkiye'nin sınai mülkiyet ekosisteminde önemli bir konumda olduğunu belirten Durak, "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayımlanan Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na göre Türkiye, dünyada tasarım başvurularında ikinci, marka başvurularında üçüncü ve patent başvurularında 12'nci sırada." değerlendirmesinde bulundu.

Durak, konferansın, Türkiye'nin sınai mülkiyet alanındaki başarılarını bir kez daha uluslararası arenada sergilemek için büyük bir fırsat sunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin 54 PATLIB merkeziyle Avrupa'da birinci sırada yer aldığını kaydetti.

PATLIB merkezlerinin önemine işaret eden Durak, şunları kaydetti:

"Bu merkezler, sadece patent bilgisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda teknoloji transferi, buluşların ticarileştirilmesi ve yenilikçiliği desteklemede önemli rol oynuyor. Türkiye'nin sahip olduğu bu geniş PATLIB ağı, ülkemizin inovasyon ekosistemindeki başarısını yansıtıyor. Türkiye, inovasyon ve teknoloji alanındaki hızlı yükselişini Milli Teknoloji Hamlesi'yle destekliyor. Ülkemiz bu hamle kapsamında küresel inovasyon sahnesinde lider olmayı hedefliyor. Türkiye, girişimciliği teşvik eden ve uluslararası işbirliklerini güçlendiren bir yol haritası izliyor. Özellikle teknolojik yenilik ve start-up ekosistemimiz bu vizyonun önemli bir parçası."

EPO Başkanı Campinos da Türkiye'nin Avrupa'nın en geniş PATLIB ağına sahip ülke olduğunu aktararak, "Geçtiğimiz yıl Teknofest'te Türkiye'deki yenilikçilerin projelerine tanıklık etme fırsatım oldu. Bu etkinlikte sergilenen havacılık ve teknoloji projeleri, Türkiye'nin inovasyonda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bu arada, PATLIB 2024 Konferansı'nda sınai mülkiyet ve inovasyonun geleceği üzerine önemli oturumlar düzenlendi.

EPO nezdinde, patent araştırma ve patent stratejisi konusunda uzmanlaşmış, aynı zamanda yabancı dil yetkinliğine sahip birimlere PATLIB adı veriliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İnovasyonda Küresel Lider Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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