Türkiye Kripto Varlıkta Dünyada 3. Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Kripto Varlıkta Dünyada 3. Sırada

01.07.2025 11:44
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Binance TR Genel Müdürü Dönmez, Türkiye'nin kripto varlık sahipliği oranının %20 ile 3. sırada olduğunu açıkladı.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye'nin kripto varlık sahipliği oranında dünyada üçüncü sırada bulunduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SDN Tech Expo 2025 kapsamında düzenlenen "Geleceğin Finansı: Cüzdanlar Dijital, Paralar Kripto" başlıklı panele katılan Dönmez, ayrıca "Kriptonun Nabzı: Türkiye'den Küresele Bakış" oturumunda sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada oturumda yaptığı konuşmaya yer verilen Dönmez, Türkiye'nin kripto varlık ekosisteminde küresel bir oyuncu olduğunu vurguladı.

İşlem hacimleri açısından dünyada ülkenin dördüncü sırada olduğuna değinen Dönmez, "Kripto varlık sahiplik oranında ise neredeyse yüzde 20 ile dünyada üçüncüyüz. Yani her beş kişiden birinin en az bir kripto varlığı var." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türk kullanıcıların teknolojiye hızlı adapte olduğuna dikkati çekerek, "Kripto varlıklara ilgi duyan, yatırım yapan insanların yüzde 61'i en az üniversite mezunu. Yani eğitim düzeyi gayet yüksek. Bu kişilerin yüzde 80'e yakını ise bu teknolojinin geleceğine güven duyduğunu ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto varlıkların sermaye saklama aracı olduğunu vurgulayan Dönmez, Türkiye'de kripto varlıkların bankalarla tam entegre çalışabildiğini ve bu sayede saniyeler içinde itibari paraya dönüştürülerek dolaylı olarak hayatın bir parçası haline geldiğini aktardı.

Dönmez, sektördeki güven sorununa ve yeni düzenlemelere de değinerek, yasal çerçevenin belirlenmesinin ardından platformların artık çok daha büyük sorumluluklar taşıdığını ifade etti.

Aralık 2024 itibarıyla kripto varlık platformlarının Türkiye'de finansal kuruluş olarak tanımlandığına değinen Dönmez, "Finansal kuruluş olmak demek, devletin sizden bundan sonrası için bir bankadan ne bekliyorsa, o ciddiyeti beklemesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bu lisanslama sürecinin, güvene dayalı çekinceleri olan yatırımcıların da sektöre adım atmasını sağlayarak adaptasyonu artıracağını kaydetti.

Blokzincir teknolojisinin barındırdığı fırsatlara dikkati çeken Mücahit Dönmez, kendisini en çok heyecanlandıran konunun gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu (RWA) olduğunu belirtti.

Dönmez, "Gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde dijital olarak temsil edilebilmesini düşünün. Örneğin gayrimenkul gibi bölünebilirliği olmayan varlıklara likidite ve erişim sağlıyorsunuz. Ülkemiz için bu alanda çok büyük fırsatlar var. Umarım biz bu treni kaçırmayız ve bu pastadan önemli bir pay alırız." ifadelerini kullandı.

Binance TR'nin stratejik hedefinin sadece kendi pazar payını artırmak olmadığını vurgulayan Dönmez, "Bir pasta var, pastadaki payımızı büyütmekten ziyade biz o pastanın kendisini büyütmeye çalışıyoruz. Pasta büyüdüğü zaman zaten herkesin payı büyüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik çalışmalara da değinerek, Binance Türkiye Teknoloji ve Kadın Akademisi işbirliğiyle son 1,5 yılda 1500'den fazla kadına blokzincir alanında ücretsiz eğitim verildiğini, bu sayının yıl sonuna kadar 2 bin 25'e, 5 yılda ise 5 bine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

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