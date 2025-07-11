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Ekonomi

Türkiye Malezya Katılım Finans Forumu

Türkiye Malezya Katılım Finans Forumu
11.07.2025 11:30
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Türkiye ve Malezya, katılım finans alanında işbirliği ve uluslararası ilişkileri güçlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Hedefimiz Türkiye içerisinde katılım finans sektörünü büyütmek. Bunu ülkede büyütürken uluslararası işbirlikleri de önemli bir rol oynuyor. Dünyada sektörün büyümesi de bu bağlamda aslında katkı sağlamış oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında, düzenleyici ve denetleyici kurumların yöneticileriyle İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekafül gibi alanlarda faaliyet gösteren 20'nin üzerinde üst düzey finans temsilcisi, Türkiye'ye geldi. Programın odak noktası, İstanbul Finans Merkezi ve Türkiye'deki yatırım olanaklarının tanıtılması, kamu kurumları ile sektör birlikleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi ve bire bir görüşmeler yoluyla yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi oldu.

Dağlıoğlu, burada AA muhabirine Türkiye ve Malezya arasında katılım finans alanında işbirliği potansiyeli ile Türkiye ve dünyada sektörün durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Malezya liderlerinin katılım finansta işbirliğini geliştirme vizyonları bulunduğuna işaret eden Dağlıoğlu, "Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacmi 5 milyar doların biraz üzerinde. Malezya'nın Türkiye'de geçmişten bu yana önemli yatırımları olduğunu biliyoruz. Şu anda Malezya'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stoku 1,5 milyar dolar civarında. Benzer şekilde Türkiye'deki şirketlerin de Malezya'da yatırımcı olduğunu biliyoruz. Özellikle Asya pazarlarına ulaşmak için Türkiye'deki yatırımcıların Malezya'ya gittiğini biliyoruz." diye konuştu.

"Sektör özellikle Körfez ülkelerindeki oyuncularla yakın işbirliğiyle belirli bir hacme ulaştı"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'de katılım finans sektörünün zaman içerisindeki gelişiminde uluslararası işbirliklerinin öne çıktığını belirterek, ülkede sektörün özellikle Körfez ülkelerindeki oyuncularla yakın işbirliğiyle belirli bir hacme ulaştığını söyledi.

Malezya ile katılım finansta birçok alanda işbirliği ve yürüyen ilişkilerin bulunduğunu anlatan Dağlıoğlu, "Özellikle Türkiye'deki birçok sektör profesyonelinin Malezya'da eğitim aldığını biliyoruz ama buradaki yatırımcı bazının artırılması için önemli bir iyileştirme alanı olduğunu öngörüyoruz. Bu alanda bir hazırlık yaparak, Malezya'dan geniş kapsamlı bir heyet davet ederek Türkiye'deki katılım finans, katılım bankacılığı, katılım sigorta, katılım sermaye piyasası ürünleri alanında işbirliklerini geliştirebileceğimizi düşündük." dedi.

Dağlıoğlu, söz konusu forumun İstanbul Finans Merkezinde düzenlendiğine dikkati çekerek, buranın özellikle çevre ülkelere finansal hizmet ihraç etmek isteyen şirketlere cömert yatırım teşvikleri ve vergi indirimleri sunduğunu bildirdi.

"Dünyada katılım finans bazı yıllarda çift haneli büyüyor"

Dünyada katılım finansın gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Burak Dağlıoğlu, "Katılım finans dünyadaki sorunlara alternatif sunabilen bir sistem ve önemli büyüme ivmesi yakaladı. Dünyada bir ölçüme göre 4 trilyon dolara yakın, bir ölçüme göre ise 5 trilyon doların üzerinde katılım finans stoku var." diye konuştu.

Her iki ölçüme göre de sektörün dünyadaki finansal sistemin kabaca yüzde 1'ini oluşturduğunu söyleyen Dağlıoğlu, özellikle son yıllarda büyümenin hızlı olduğunu ve bazı yıllarda çift haneli oranlarda büyüdüğünü kaydetti.

Dağlıoğlu, sektörün küresel sistem içerisinde önemli bir büyüme ivmesi yakalamış olduğunu aktararak, "Aslında katılım finansın temel prensipleri, işleyiş mekanizması dünyadaki finansal sistemin getirdiği sorunlara bir çözüm getirir nitelikte. Bütün dünyada etikten bahsediliyor. Sürdürülebilirlikten, kapsayıcılıktan ve fazla riskten kaçınmaktan bahsediliyor. Aslında katılım finansın temel prensipleri bunlar. Tamamen etik bir zemine kurulmuş, daha sürdürülebilir iş modellerinin olduğu, varlıklara dayalı ürünlerin geliştirildiği, fazla riskten kaçınılan, temel olarak dünyadaki kaygılara bir alternatif sunabilen bir sistemden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

"Sektörde büyümenin farklı dinamikleri var"

Katılım finans sektöründe büyümenin farklı temel dinamikleri olduğunu belirten Ahmet Burak Dağlıoğlu, katılım finans ürünlerini benimsemiş ülkelerin ekonomik büyüme hızına dikkati çekti.

Dağlıoğlu, "Hedefimiz Türkiye içerisinde katılım finans sektörünü büyütmek. Bunu ülkede büyütürken uluslararası işbirlikleri de önemli bir rol oynuyor. Dünyada sektörün büyümesi de bu bağlamda aslında katkı sağlamış oluyor." dedi.

Finansla ilgili konuları değerlendirirken finansal teknoloji sektörünün de önemli bir yer kapladığını aktaran Dağlıoğlu, fintek alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ve fintekin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini ifade etti.

Fintek sektöründe bir dönüm noktası yaşandığına işaret eden Dağlıoğlu, "Artık finteklerin bölgesel aktörler olduğunu, çevre ülkelerdeki şirketlerin Türkiye'de kurulmuş fintekleri satın alarak veya o pazarlara giderek bölgesel aktörler olduğunu görüyoruz. Bunların yeni yatırım turlarında da yatırımcıların bu şirketleri satın alarak değil, şirketlerde ortak olarak onları Türkiye merkezli olarak büyüttüğünü görüyoruz. Türkiye birçok alanda, Ar-Ge ve imalat faaliyetleri ile lojistik hizmetleri açısından, bölgesel bir merkez haline gelmiş bir ülke." ifadelerini kullandı.

"Katılım finansta Malezya ile bağlantıyı artırmayı hedefliyoruz"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu'nun amacının iki ülke arasındaki işbirliklerini somut olarak geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Malezya arasında katılım finans sektörünün gelişimi adına birçok işbirliği alanı gördüklerini belirten Dağlıoğlu, Malezya'da sektörün derinliğinin ve ürün çeşitliliğinin Türk oyuncular için oradaki pazarlara erişmek için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Dağlıoğlu, Malezya devletinin yakın zamanda bir strateji yayınlayarak 4 ülkeyle işbirliği ile sektörlerini dünyada büyütmek istediklerini ifade ettiklerini kaydederek, Türkiye'nin burada seçilen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Malezya'daki oyuncuların da Türkiye ve çevre bölgelerde büyüyebilmesi için bir fırsat olduğunu gördüklerini ifade eden Dağlıoğlu, şunları aktardı:

"Onlardan daha fazla yatırım çekebilir miyiz düşüncesiyle kendilerine ülkemizi, katılım finans sektörünü ve İFM'yi anlatmak istedik. Bu bağlamda bir heyet misafir ediyoruz. Üzerinde takip edilecek somut bir ajanda oluşturup, önümüzdeki dönemlerde karşılıklı ziyaretlerle inşallah bu gündemi takip etmeye devam etmek istiyoruz. Türkiye'den de bir heyet kurarak, önümüzdeki dönemde Malezya'yı ziyaret etmek, bu ajandayı oluşturan gündemi daha ileri seviyeye taşımak, sonraki yıllarda da tekrar karşılıklı ziyaretlere devam ederek bu sektörün Malezya ile olan işbirliğini, bağlantıları artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Burak Dağlıoğlu, Ekonomi, Malezya, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Malezya Katılım Finans Forumu - Son Dakika

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