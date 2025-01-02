Türkiye'nin Çelik Üretimi Yüzde 0,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Çelik Üretimi Yüzde 0,7 Arttı

Kasım 2024'te Türkiye'nin ham çelik üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artışla 3 milyon ton oldu.

02.01.2025 10:46
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Türkiye'nin ham çelik üretimi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 3 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Kasım 2024'e ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artarak 3 milyon tona çıktı. Üretim, Ocak-Kasım 2024 döneminde yıllık bazda yüzde 11,2 artışla 33,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi Kasım 2024'te yüzde 14,3 artışla 3,6 milyon tona çıktı, Ocak-Kasım 2024'te ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 gerileyerek 35 milyon tona düştü.

Çelik ürünleri dış ticareti

Çelik ürünleri ihracatı, Kasım 2024'te miktar yönünden yüzde 13,6 artışla 967,3 bin ton, değer yönünden de yüzde 15,4 yükselişle 709 milyon dolar oldu.

İhracat, Ocak-Kasım 2024 döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 29,1 artışla 12,1 milyon tona, değer itibarıyla yüzde 15,3 artışla 8,9 milyar dolara çıktı.

İthalat, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 46,6 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden yüzde 19,9 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı. İthalattaki artışta yarı ürünlerin ve uzun mamullerin ithalatının sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 48 artması etkili oldu.

Ocak-Kasım 2024 döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 3 azalışla 15,6 milyon ton, değer itibariyle ise yüzde 13 düşüşle 11,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın ocak-kasım döneminde yüzde 54,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 74,2'ye yükseldi.

"Kayıplar telafi edilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, kapasite kullanım oranının 2023'ün 11 aylık döneminde yüzde 55,9 iken 2024'ün aynı döneminde yüzde 62,4 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin, düşük oranlı üretim artışlarına rağmen söz konusu dönemde dünya ham çelik üreticileri arasında 8. sırada yer aldığını ve Vietnam'ın ardından üretimini en çok artıran 2. ülke olduğunu belirten Yayan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk çelik sektörü, küresel çelik talebinde yaşanan daralmaya rağmen 2024'te ihracat pazarlarında güçlü toparlanma gösterdi. Yerli girdi tedarik politikaları sayesinde ihracatımızda olumlu gelişmeler yaşandı. Kızıldeniz'de devam eden gerilimler, Uzak Doğulu üreticilerin Avrupa pazarına erişimini zorlaştırarak talebin kısmen Türk üreticiler tarafından karşılanmasında ve özellikle AB ülkelerine yapılan ihracattaki artışta önemli rol oynadı. 2025'te Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmelerin ve Çin'de açıklanan teşvik politikalarının ülkenin iç talebine ve dolayısıyla küresel kapasite fazlalığına hangi yönde etki edeceğine yönelik belirsizlik bulunuyor. Bu yıl sektörün 2022 ve 2023'teki kayıplarını telafi edeceğini, yurt içi tüketim içerisindeki ithalat payının keskin şekilde düşeceğini, ihracatta yeni fırsatların oluşacağını, ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkımızın artacağını düşünüyoruz."???????

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Çelik Üretimi Yüzde 0,7 Arttı - Son Dakika

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