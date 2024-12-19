Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor

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Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise Aroma oldu. İçecek sektörünün köklü firması Aroma'nın konkordato isteyebileceği iddia edilmiş fakat herhangi bir karara rastlanmamıştı. Doğuş Çay'a satılacağı konuşulan dev şirketle ilgili gerçek ise şirketin genel kurul çağrısında ortaya çıktı.

19.12.2024 07:58  Güncelleme: 08:25
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1968 yılında Bursa'da kurulan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin satışı gündeme geldi. 14 Aralık 2024 tarihinde Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan genel kurul duyurusundaki şu gündem maddesi dikkat çekti;

"Yönetim Kurulu Üyelerine Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3164 Ada 3 Parsel, Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3173 Ada 2 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 18 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 1 Parsel , Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 17 Parsel ' deki taşınmazların ve bu adreslerdeki her türlü makine ekipman, demirbaş, bina, alt yapı - üst yapı düzenleri ve şirketin marka hakları , lisanslar her türlü hak ile ruhsatların devri ve satışının görüşülmesi"….

ŞİRKETTEN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Şirketin ilan.gov.tr'de de yayınlanan genel kurul duyurusundaki bu madde "Neler oluyor?" sorusunu akıllara getirirken şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hafta başında Para Dergisi'nde yayınlanan İdriz Çokal imzalı haberde, "Duruk Ailesi'nin Türkiye'nin en eski markalarından biri olan Aroma'yı Doğuş Çay'a sattığı belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net ifade edemiyoruz ama gıda sektörünün şu anda bu satışı konuştuğunu belirtelim" kulis bilgisi yer aldı. Şirketten yapılan duyuru bu kulisi doğrular nitelikte.

Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketle ilgili konkordato başvurusu yaptığına dair söylentiler de son günlerde ekonomi kulislerinde konuşuldu fakat bunu doğrular nitelikte herhangi bir resmi başvuru veya açıklama yer almadı. Kasım 2018'de Sabah gazetesine konuşan Duruk ise, "Banka sizi zor batırır. Konkordato gerçek bir fırsatçılıktır. İş alemi bunu kötüye kullanıyor. Konkordato yapan aileler, o lekeyi silemez. Aile gelecek nesillerin itibarını sıfırlıyor. Bunu şu anda herkes moda gibi yapıyor ama büyük hata" ifadelerini kullanmıştı.

GENEL KURUL BURSA'DA

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi'nin genel kurulu 27.12.2024 tarihinde saat: 10:00'da Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.232 Gürsu/ BURSA adresinde gerçekleştirilecek.

Türkiye\'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor

İş Dünyası, Doğuş Çay, 3-sayfa, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Aydin Yildiz:
    Şuan bütün firmaların sonu böyle oluyor. Etrafımda olan tüm büyük şirketler teker teker konkordato veriyor. Allah sonumuzu hayır eylesin diyeceğim ama Sonumuz belli. Allah yardımcımız olsun. 52 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Haber 7 de almanya batiyor umutları Türkiye diye yazmış. Koskoca almanya. Ee kime hizmet eden bir yayın herkes biliyor 43 4 Yanıtla
  • Cengiz Cengiz:
    Ekonomik kriz küreselmi. ???? 26 8 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    bugune kadar gelmeleri bile mucize, adi ustunde aroma 1 9 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    bizim fabrikanın da üretimi tavan yapıyor:)) 1 5 Yanıtla
  • Yildiray:
    Rahmetli Aksekili Ömer duruk olsaydı batmazdı 0 0 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Bizim şirketlerin sahipleri global olalım kafasında değiller. Büyük firma olalım, yiyelim, içelim kafasındalar. Hele bir de alemci tayfa var, kısa sürede paraya boğlumuş, gece hayatında paraları yemiş, batık duruma gelmiş. Aroma konusuna gelince, neden batmak üzereler? Çünkü adamların reklamı yok? Ürünü doğru düzgün tanıtan yok. Bana meyve suyu markası say desen Aroma ismi aklıma gelmez. 0 0 Yanıtla
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