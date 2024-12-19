Türkiye\'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor

Ekonomi

1968 yılında Bursa'da kurulan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin satışı gündeme geldi. 14 Aralık 2024 tarihinde Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan genel kurul duyurusundaki şu gündem maddesi dikkat çekti;

"Yönetim Kurulu Üyelerine Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3164 Ada 3 Parsel, Bursa İli Gürsu ilçesi Kurtuluş Mh. Osb Mevkii 3173 Ada 2 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 18 Parsel, Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 1 Parsel , Bursa İli Kestel İlçesi Derekızık Mh. Danalanı Mevkii 1131 Ada 17 Parsel ' deki taşınmazların ve bu adreslerdeki her türlü makine ekipman, demirbaş, bina, alt yapı - üst yapı düzenleri ve şirketin marka hakları , lisanslar her türlü hak ile ruhsatların devri ve satışının görüşülmesi"….

ŞİRKETTEN RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Şirketin ilan.gov.tr'de de yayınlanan genel kurul duyurusundaki bu madde "Neler oluyor?" sorusunu akıllara getirirken şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hafta başında Para Dergisi'nde yayınlanan İdriz Çokal imzalı haberde, "Duruk Ailesi'nin Türkiye'nin en eski markalarından biri olan Aroma'yı Doğuş Çay'a sattığı belirtiliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için net ifade edemiyoruz ama gıda sektörünün şu anda bu satışı konuştuğunu belirtelim" kulis bilgisi yer aldı. Şirketten yapılan duyuru bu kulisi doğrular nitelikte.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketle ilgili konkordato başvurusu yaptığına dair söylentiler de son günlerde ekonomi kulislerinde konuşuldu fakat bunu doğrular nitelikte herhangi bir resmi başvuru veya açıklama yer almadı. Kasım 2018'de Sabah gazetesine konuşan Duruk ise, "Banka sizi zor batırır. Konkordato gerçek bir fırsatçılıktır. İş alemi bunu kötüye kullanıyor. Konkordato yapan aileler, o lekeyi silemez. Aile gelecek nesillerin itibarını sıfırlıyor. Bunu şu anda herkes moda gibi yapıyor ama büyük hata" ifadelerini kullanmıştı.

GENEL KURUL BURSA'DA

Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi'nin genel kurulu 27.12.2024 tarihinde saat: 10:00'da Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.232 Gürsu/ BURSA adresinde gerçekleştirilecek.