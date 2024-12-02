Türkiye\'nin en zengin 2 kadını

Ekonomi

İş dünyası dergisi Forbes, 2024 yılına girerken Türkiye'nin en zengin iş insanlarının yer aldığı listeyi güncelledi. Listeye göre, geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını kazanan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu yıl ciddi bir düşüş yaşadı.

ERDEMOĞLU'NUN SERVETİ 3 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesi sonucu Erdemoğlu'nun toplam varlıklarında 3 milyar doları aşan bir erime gerçekleşti. 2024 yılı için yayımlanan Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı listesinde Erdemoğlu, 10. sırada yer aldı. Erdemoğlu'nun servetindeki düşüş, SASA polyester hisselerinin 2023 yılı başında 10 liraya ulaşırken şu an 4 liraya kadar gerilemesiyle açıklanıyor.

MURAT ÜLKER 2 MİLYON DOLAR FARK ATTI

Listenin zirvesinde ise Murat Ülker yer alıyor. 5.1 milyar dolarlık servetiyle Ülker en yakın rakibine 2 milyar dolarlık fark attı. Koç ailesinin üyeleri de listenin üst sıralarında dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 2 KADINI

İpek Kıraç, 3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş kadını olurken, Semahat Sevim Arsel 3.1 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Mustafa Rahmi Koç ise 2.8 milyar dolarlık servetiyle beşinci sırada bulunuyor.

İşte Forbes dergisinin yayımladığı 2024 yılı Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı sıralaması: