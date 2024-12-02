Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

Geniş Video İzle

Dünyaca ünlü Forbes dergisi, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini güncelledi. Geçen sene 5.3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan iş insanı İbrahim Erdemoğlu bu yıl 10. sıraya düştü.

02.12.2024 09:11  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş dünyasının nabzını tutan Forbes dergisi yıl içinde hem dünyanın hem de ülkelere göre en zengin insanların listesini paylaşmaya devam ediyor.

Forbes, 2024'ü bitirirken milyarderler listesinde güncelleme yaptı. Bu yılın Türkiye'nin en zengin isimleri merak edilirken, paylaşılan mevcut tablodaki değişim dikkat çekti.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ LİSTESİ

10. İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)

2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, geçen zamanda Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle servetini koruyamadı.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

Erdemoğlu'nun toplam varlıklarında 3 milyar doların üzerinde bir erime meydana geldi. İbrahim Erdemoğlu, 2024 yılı için paylaşılan 'Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı' listesine bu yıl son sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

9. Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

8. Mehmet Sinan Tara (2.4 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

7. Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

6. Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

Mustafa Rahmi Koç ise 2.8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 5'inci iş insanı oldu.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

4. Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

3. Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)

İpek Kıraç'ın arkasında bir başka Koç Ailesi üyesi olan Semahat Sevim Arsel yer aldı.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

2. İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)

İpek Kıraç, 3.2 milyar dolarlık varlıkla Türkiye'nin en zengin iş kadını olma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti

1. Murat Ülker (5.1 milyar dolar)

Forbes Dergisi tarafından anlık olarak güncellenen listede bu yılın şampiyonu ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Murat Ülker oldu.

Gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerinin başında yer alan Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle en yakın rakibine 2 milyar dolarlık bir fark attı.

Türkiye\'nin en zengin iş insanları listesi değişti

İbrahim Erdemoğlu, Türkiye, Ekonomi, Forbes, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Veysi Karaman:
    çok para haramsiz olmaz hesabı var! 18 0 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    Adam gıda sektöründe lider niye tarihi geçmiş ürün onda gıdada içinde 0001 oranında ürün kullanmak bunda fahiş fiyat onda ben olsam bende en zengin olurum kul hakkı yiyerek zengin olcagıma yemeden herkesin ve her şeyin hakkını vererek zengin olmayı tercih ederim 10 1 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    Yazdım yazdım sildim diyecegim bu kadar 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    Tabi ki değişir her gelen kendi zengini ni yaratıyor ... 1 5 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Vergilerini de düzgün verirlerse,gurur duyarız.. 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    zenginin malı züğürdün çenesini yorar bu kadar 4 0 Yanıtla
  • McA !:
    En fakirler listesini niye yapmıyorsunuz? Şuan eminim cebinde 200 lirası olmayan ama Tayyip reisimiz diyen 100.000 enayi vardır bu haberi okuyan 2 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Devlete vermediği Vergi oranı kaç milyon dolar cık 2 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    öbür dünyada da hesabı çok demektir. Allah hesabını sormayacağı kadar nasip etsin bana. 1 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    semih yilmaz a.. da yolla gerekli yerlere 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed’in elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
15:51 Samet Aybaba’nın Hasan Arat’a yazdığı mektup ortaya çıktı Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a yazdığı mektup ortaya çıktı
15:44 Ahmet Nur Çebi’den Hasan Arat’a zehir zemberek sözler Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a zehir zemberek sözler
15:38 Muhalifler terör örgütü PKKYPG’nin kontrolündeki Tel Rıfat’ı tamamen kuşattı Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı
15:26 Bağcılar’da Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi Bağcılar'da Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi
15:25 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat belli oldu Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu
15:11 Diyarbakır’da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı Diyarbakır'da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı
15:07 Kestaneye yüzde 70 zam Kestaneye yüzde 70 zam
15:06 Muğla’da yol kenarında erkek cesedi bulundu Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 09:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.