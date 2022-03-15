Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Belçika - Son Dakika
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Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Belçika

15.03.2022 11:09
Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Belçika

Türkiye'den yılın ocak-şubat döneminde Belçika başta olmak üzere 15 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Türkiye'den yılın ocak-şubat döneminde Belçika başta olmak üzere 15 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 2 aylık döneminde 337 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konu su ihracattan 1 milyon 663 bin 26 dolar gelir sağlandığını aktaran Gürdoğan, en fazla dış satımın Belçika'ya gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gürdoğan, bu dönemde 566 bin 872 dolarlık hamsi satılan Belçika'yı, Fransa ve ABD'nin takip ettiğini belirtti.

Söz konusu dönemde İspanya'nın, ihracatını en fazla artıran ülke olduğuna işaret eden Gürdoğan, yılın iki ayında geçen yılın aynı döneminden farklı olarak İtalya, Kenya ve Suriye'ye de hamsi satıldığını bildirdi.

Gürdoğan, 2021-2022 su ürünleri avlanma sezonunda hamsi rekoltesinin azlığı ve sezon başında fiyatların yüksek olması nedeniyle ihracatın düşük kaldığını ifade ederek, buna rağmen her yıl olduğu gibi hamsinin daha çok Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurguladı.

Son yıllarda ülke çeşitliliğinin de artmaya başladığına dikkati çeken Gürdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hamsinin daha ileri düzeyde işlenmiş ürün haline getirilmesi ile ülke çeşitliliği de arttı. Bu durum dikkate alınarak önümüzdeki sezonlarda hamsinin her ülke damak zevkine göre işlenmiş ürün haline getirilerek inovatif katma değerli ürün üretilmesi ve 12 ay tüketilebilecek şekilde raflarda yer almasıyla talebin daha çok artacağına inanıyoruz. Bu durumda da ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı da artacaktır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Belçika - Son Dakika


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