Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı

Türkiye'nin mayıs ayında kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 3,6 artarak 182,5 milyar dolara ulaştı. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,6 artarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 arttı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise 98,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

18.07.2024 10:33
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Kısa vadeli dış borç stoku, mayısta 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 3,6 artışla 182,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 3,6 artışla 182,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,6 artışla 76,4 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 artarak 61,4 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 32,5 artarak 16,7 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,8 azalarak 18,6 milyar dolara düşerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,9 düşüşle 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 35,6 artışla 20,5 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,4 artarak 54,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 98,6 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 13,7 artarak 39,2 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 3,4 yükselerek 98,6 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 100,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 1,4 düşüşle 77,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 mayıs sonu itibarıyla 4,5 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 225 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 49,5'i dolar, yüzde 21,8'i avro, yüzde 13,5'i TL ve yüzde 15,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 235,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 22,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,2, Merkez Bankasının yüzde 19, özel sektörün ise yüzde 58,8 paya sahip olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Türkiye, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı - Son Dakika

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