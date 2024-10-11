Türkiye'nin Turizm Hedefleri ve Büyüme Stratejileri - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Turizm Hedefleri ve Büyüme Stratejileri

Türkiye\'nin Turizm Hedefleri ve Büyüme Stratejileri

Oya Narin, 2033'te dünya turizminin 15 trilyon dolara ulaşacağını ve Türkiye'nin hedeflerini açıkladı.

11.10.2024 12:19
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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, 10,5 trilyon dolar olan dünya turizm hacminin 2033'te 15 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, "2033'te dünyadaki tüm ülkelerin kendi içindeki turizmi ise 7,5 trilyon dolar olacak." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Narin, 2024'te Türk turizminin iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin 60 milyon turisti yakalama hedefinin ulaşılabilir olduğunu dile getiren Narin, "60 milyar dolar biraz daha aşağıda kalabilir. Rusya'dan gelen turist sayısının son 2-3 yılda azalmasına rağmen ekim ve kasım aylarında gelir olarak daha iyi bir performans sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

Farklı turizm kategorilerine değinen Narin, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında güzel bir büyüme yakaladığını söyledi.

Narin, "Sağlık turizminde bireysel çalışmalar ve hastanelerin çalışmaları var. Bireysel sağlık ihtiyacı olan insanların Türkiye'deki sağlık altyapısından dolayı buraya ilgi göstermeleri ve bu kapsamdaki doğru pazarlamalar çok iyi gidiyor. Ancak bizim Avrupa'daki üçüncü yaş gruplarını, oradaki emeklilik fonlarıyla birlikte kışın belli bir süresini burada geçirecek düzenlemeler yapmamız lazım. Bu da çok ayrı bir çalışma. Bu çalışmaları yaptığımız zaman çok daha iyi bir geri dönüş alacağız." şeklinde konuştu.

Projelerinin üçüncü yaş grubunun, belediyeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirilmesi ve 2-3 ay burada otellerde kalması, en yakınındaki hastaneden sağlık hizmeti alması gibi projelere doğru biraz daha evrilmesi gerektiğine işaret eden Narin, özellikle kıyı şeridinde kışın boş kalan ve yakınında devlet hastanesi veya gelişmiş hastanelerin olduğu bölgelerin değerlendirilebileceğini aktardı.

Maliyetlerdeki sıkıntılara da dikkati çeken Narin, "2025'teki en büyük imtihanımız birincisi maliyetler üzerinde olacak, ikincisi insan kaynağına sektörü tekrar cazip hale getirecek yöntemler bulmamız olacak. Gelecekteki performansımız da bu iki noktadan geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal güzellikleri olan bir ülkeyiz ve bunu da artık iç turizmde çok iyi anladık"

Doğa turizmi konusunda Türkiye'nin kendi doğal ve kültürel güzelliklerinin bulunduğunu vurgulayan Narin, "Turist uçaktan indiğinde sağa sola baksa yeter. Her tarafta güzellik var. Bu alanda da turizm artacak çünkü ulaşım imkanları kolaylaştı. Doğal güzellikleri olan bir ülkeyiz ve bunu da artık iç turizmde çok iyi anladık." şeklinde görüş belirtti.

Narin, şu anda 10,5 trilyon dolar olan dünya turizminin 2033'te 15 trilyon dolara ulaşacağını vurgulayarak, "2033'te dünyadaki tüm ülkelerin kendi içindeki turizmi ise 7,5 trilyon dolar olacak. Bu çok önemli ve güzel bir rakam. Türkiye'de de iç turizm çok önemli, sadece dış turizm değil. İç turizmde de doğa, kültür, arkeoloji bütün bunlar gün geçtikçe seyahat acentelerimiz tarafından anlatılıyor, gösteriliyor. Ulaşılması, gidilmesi gelinmesi bir paket olarak turistler için kolaylaştırılıyor." diye konuştu.

Rezervasyon seçenekleri hakkında bilgiler veren Narin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok güzel seçenekler var. Biraz içine girerek bakmak ve sabırlı olmak lazım. Dijitalde çok bilgi var ve bunlar olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılıyor. Ben olumsuz yaklaşımların artık ekstrem olmadıkça çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkesin tecrübesi çok farklı oluyor. Türkiye'de 25 bin tane tesis ve 11 bin tane seyahat acentesi var. Doğru seyahat acentesine gidilirse çok güzel bilgi alınabilir. Dijitalde karar verip rezervasyon yapılacaksa bile yine bir seyahat acentesinde çalışan birinden bilgi almak çok kıymetli. 'Eksplorer' dediğimiz kişiler bile muhakkak bir acente üzerinden yapıyorlar programları. Acenteleri hiçbir zaman tam devreden çıkmış olarak düşünmemek lazım."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Turizm Hedefleri ve Büyüme Stratejileri - Son Dakika

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