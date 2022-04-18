Net UYP 224 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Net UYP 224 milyar dolar oldu

18.04.2022 10:17
Net UYP 224 milyar dolar oldu

Net UYP açığı, 2021 yıl sonunda 229,7 milyar dolar iken 2022 Şubat sonunda 224 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Net UYP açığı, 2021 yıl sonunda 229,7 milyar dolar iken 2022 Şubat sonunda 224 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini paylaştı. Buna göre, 2022 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalışla 288,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,0 oranında azalışla 512,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda 229,7 milyar dolar iken 2022 Şubat sonunda 224 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında azalışla 110,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 oranında azalışla 118,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,7 oranında artışla 52,4 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında azalışla 105,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında azalışla 93,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 5,2 oranında azalışla 17,5 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 22,4 oranında azalışla 2,7 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,3 azalışla 45,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında artarak 313,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artarak 35,1 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 26 oranında artarak 12,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 65,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında azalarak 96,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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