Türkiye Otomotiv Pazarında Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Otomotiv Pazarında Düşüş

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-mart 2023 döneminde yüzde 6,5 daraldı.

03.04.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 daralarak 276 bin 284 olarak kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Mart 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,5 düşüşle 52 bin 491 olarak gerçekleşti.

Mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki senenin aynı ayına göre yüzde 6,4 daralarak 116 bin 900, aynı dönemde otomobil satışları ise yüzde 5,5 artarak 91 bin 828 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,2 büyüyerek 25 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 82,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 125 bin 442 ile yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 57 bin 861 ile yüzde 25,9 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 59,7 pay ve 133 bin 512 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 23,8 pay ve 53 bin 195 satışla sedan, yüzde 15,6 pay ve 34 bin 974 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 111 bin 53 ile yüzde 49,6 pay, hibrit otomobil satışları 63 bin 884 ile yüzde 28,5 pay, elektrikli otomobil satışları 29 bin 594 ile yüzde 13,2 pay, dizel otomobil satışları 18 bin 484 ile yüzde 8,3 pay ve otogazlı otomobil satışları 778 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 65,5 artarak yüzde 10,6 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 164,1 artarak yüzde 2,6 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 29,3 azalarak yüzde 57,5 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 9,4 düşüşle yüzde 0,5 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 22,8 artarak yüzde 0,3 pay olarak kaydedildi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 211 bin 659 ile yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 12 bin 134 adetle yüzde 5,4 paya ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,6 pay ve 39 bin 175 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,1 pay ve 5 bin 831 adetle ikinci sırada yer aldı.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv Pazarında Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:04 Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:33 Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
16:29 Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
16:19 Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:17 Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
16:12 Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
16:05 AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
16:02 Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 12:01:08. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Otomotiv Pazarında Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement