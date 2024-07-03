Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Haziran Ayında 563 Milyon Doları Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Haziran Ayında 563 Milyon Doları Buldu

Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Haziran Ayında 563 Milyon Doları Buldu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, haziran ayında Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayii ihracatının 563 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Görgün, ayrıca Türk savunma ve havacılık ürünlerinin dünyanın 185 ülkesinde başarıyla kullanıldığını belirtti ve Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiindeki başarılarının devam edeceğini vurguladı.

03.07.2024 13:25
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SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayi ihracatının haziran ayında 563 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık sanayii ihracatımız haziran ayında 563 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 6 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.6'lık bir artış sergileyerek 2 milyar 883 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat stratejimizde temel hedefimiz yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlamaktır. İhracatınızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'TÜRK SAVUNMA VE HAVACILIK ÜRÜNLERİ 185 ÜLKEDE KULLANILIYOR'

Görgün, bugün itibariyle dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma ve havacılık ürünlerinin başarıyla kullanıldığını vurgulayarak, "Türkiye savunmasına güvenen, yerli ve milli sistemlerimizi envanterine ekleyen ülkelere de bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum. Savunma ve havacılık sanayii, Türkiye'mizin yüz akı olacak işler yapmaya, 'yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı' olmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatı Haziran Ayında 563 Milyon Doları Buldu - Son Dakika

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