Türkiye Sigorta BIST Temettü 25'te - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta BIST Temettü 25'te

Türkiye Sigorta, 1 Kasım'dan itibaren BIST Temettü 25 Endeksi'nde yer alacak tek sigorta şirketi oldu.

10.10.2024 14:49
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Türkiye Sigorta, 1 Kasım itibarıyla BIST Temettü 25 Endeksi'nde yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, Borsa İstanbul'da (BIST) temettü getirisi yüksek olan ve yatırımcılarına sürdürülebilir değer sunan kurumların dahil olduğu BIST Temettü 25 Endeksi'nde 1 Kasım itibarıyla bulunacak olan tek sigorta şirketi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye'nin en değerli marka ve kurumlarının bulunduğu BIST Temettü 25 Endeksi'nde yer alacak olmalarından gurur duyduklarını belirtti.

Endekse dahil olarak, yatırımcı erişim ağlarını da genişletmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Çakmak, bu önemli başarının, uzun vadeli finansal güçlerinin ve yatırımcılara sundukları sürdürülebilir değer yaratma stratejilerinin somut bir kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Finansal başarılarının bir göstergesi olan bu gelişmeyle ilerlemelerini sürdürdüklerini ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Hissedarlarımıza daha fazla fayda sağlama hedefimizle, sigorta sektöründe lider konumumuzu pekiştiriyor ve güvenle büyüyoruz. Biz, ülkemize ve ekonomimize güveniyoruz. Ülkemizin stratejik varlıklarına sigorta güvencesi sağlıyor, vatandaşlarımızın kasko ve sağlık gibi bireysel sigorta ürünlerine kolay ulaşması için, uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünleri sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyümemizin ve güçlü finansal performansımızın göstergesi olan bu başarı için, çalışma arkadaşlarımıza, yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Sigorta sektöründe öncü olmaya ve birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta BIST Temettü 25'te - Son Dakika

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