Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerde yeni dönem - Son Dakika
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Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerde yeni dönem

23.06.2022 14:48
Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerde yeni dönem

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki üst düzey ziyaretler ticari ilişkilere olumlu şekilde yansıyor.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki üst düzey ziyaretler ticari ilişkilere olumlu şekilde yansıyor. Her iki ülkenin üst düzey yönetcilerinin de katıldığı toplantılarda, ticaretin önündeki engeller ve sağlanabilecek kolaylıklar gündeme alındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ziyaretleri çerçevesinde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısında iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı. Suudi Arabistan Krallığı Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Abdullah Al Qasabi, Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al- Fatih'in de katıldığı toplantıya, Türk Ticaret bakanlığı üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Gaziantep'ten Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynel Abidin Kaplan ile GAHİB Başkan Yardımcıları Adem Beğendi ve Bekir Şahan da katıldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kaplan, Türkiye -Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türk mallarının Suudi Arabistan'a ihracatında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması konusunda önemli kararlar alındığını söyledi. Suudi Arabistan'ın dış ticarette Türkiye'nin en önemli partnerlerinden biri olduğunu belirten GAHİB Başkanı Kaplan, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantının ardından dış ticarette yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Kaplan, "Bilindiği gibi, Türki ihracatçıları olarak son yılarda Suudi Arabistan'a ihracatta çeşitli sıkıntılar yaşıyorduk. Ankara'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organize edilen toplantıda Suudi Arabistan'a ihracatta yaşanılan sorunlar ele alındı. Görüşmeler son derece olumlu bir şekilde gerçekleşti. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri yeniden canlandıracak önemli kararlar alındı. Önümüzdeki günlerden itibaren Suudi Arabistan ile olan ticaretimizin hızlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. Sorunların çözümünde katkısı olan herkese teşekkür ederiz" şeklinde açıklamada bulundu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerde yeni dönem - Son Dakika

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