Türkiye Teknoloji Buluşmaları TOBB'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye Teknoloji Buluşmaları TOBB'da gerçekleştirildi

26.05.2022 12:11
Türkiye Teknoloji Buluşmaları TOBB'da gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, KOBİ'lerin e-İhracat'ta kendilerini geliştirmeleri için çalıştıklarını belirterek "Dünyanın en büyük küresel firmalarıyla girişimcilerimizin dijital altyapılarını geliştiriyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, KOBİ'lerin e- İhracat'ta kendilerini geliştirmeleri için çalıştıklarını belirterek "Dünyanın en büyük küresel firmalarıyla girişimcilerimizin dijital altyapılarını geliştiriyoruz." dedi.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları, TOBB himayesinde, e-Ticaret Merkezi ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde TOBB İkiz Kuleler'de düzenlendi.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar 78 etkinlik düzenlediklerini ve 100 binin üzerinde girişimciye ulaştıklarını vurguladı. Türk iş dünyasının dijital çağa ayak uydurması için çalıştıklarına dikkati çeken Yavuz, "e-Ticaret pazarında ülkemizin hak ettiği payı alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyaya baktığımızda, hızla büyüyen şirketlerin büyük bir çoğunluğunun e-Ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz. Biz de özellikle KOBİ'lerimizin e-İhracat'ta kendilerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. Dünyanın en büyük küresel firmalarıyla girişimcilerimizin dijital altyapılarını geliştiriyoruz. Dijital okuryazarlığı geliştirmek için projeler üretiyoruz." diye konuştu.

Yavuz, kadın ve genç girişimci kurullarının da bu hızlı teknolojik gelişime ayak uydurmak için birçok proje geliştirdiklerine işaret ederek 81 ilde girişimcilerin yetkinliklerini geliştirmek için eğitimler verdiklerini aktardı.

Ticaret Bakanlığının yetkilendirmesiyle tüketicilerde güven duygusu tesis edebilmek için, TOBB olarak e-Ticaret sitelerine güven damgası verdiklerini anımsatan Yavuz, "Yazılım, e-Ticaret ve finansal teknolojiler gibi sektöre yönelik çalışmaların tümünde sektör meclislerimiz aktif olarak yer almaya devam edecek. Sahadan gelen bilgiyi, politika tasarım süreçlerine, en etkin şekilde yansıtacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları TOBB'da gerçekleştirildi
Türkiye Teknoloji Buluşmaları TOBB'da gerçekleştirildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Teknoloji Buluşmaları TOBB'da gerçekleştirildi - Son Dakika


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