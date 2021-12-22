Türkiye ve Kosova İş Dünyası DEİK seminerinde buluştu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye- Kosova İş ve Yatırım Semineri, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, seminere, Kosova Cumhuriyeti Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Kosova Cumhuriyeti Üçüncü Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepı, Kosova Cumhuriyeti Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdarı, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız ve DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz ile yaklaşık 70 iş insanının bir araya katıldı.

Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Semineri'nde, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları ele alındı.

Açıklamada seminerin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Kosova Cumhuriyeti Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Kosova ile Türkiye arasında var olan ekonomik ilişkilerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'de Arnavut kökenli büyük bir nüfusun bulunduğuna dikkati çeken Bislimi, "Türk iş insanlarının Kosova'daki başarılı yatırımlarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kosova, ülke olarak küçük olmasına rağmen uluslararası iş dünyası için büyük fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ise iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 2013 yılında imzalanıp 2019 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İkili ticari ilişkilerimize baktığımızda bir dengesizlik var. İkili ticarette dengenin sağlanması adına atmamız gereken yeni adımlar var. Kosova'nın da üretim ve ihracat kapasitesini desteklemek için çalışmamız gerekiyor."

Kosova-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Balkız ise ekonomik kalkınmayı ve Kosova hükümetinin programında öngörülen reform hareketlerini takdir ettiklerini belirterek, "Biz de Kosova-Türkiye Ticaret Odası olarak ekonomik kalkınmayı destekleyecek ve yatırımları harekete geçirecek mekanizmalara katkıda bulunmak istiyoruz. Yatırım ortamı için bölge ülkeleriyle karşılıklı teşvik politikalarını değerlendirmeyi ve Kosova için uygun bir model geliştirmeyi öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk iş dünyası Kosova'daki yatırımlarını artırıyor"

DEİK Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Merve Özer Yılmaz da bölgedeki özel sektörün güçlendirilmesiyle ekonomik ilişkilerin iyileştirilebileceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kosova, hem ortak tarihimiz hem de kültürümüz ve ekonomik ilişkilerimiz açısından bizim için özel bir öneme sahip. Ancak ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin, mevcut potansiyelimizin hala altında seyrediyor. Öte yandan özellikle son 5 yılı ele aldığımızda ikili ticaret hacminin hızla yükselmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 2020 yılında Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı yüzde 4,8 artarak 364,2 milyon dolara yükselirken, Kosova'dan yapılan ithalat yüzde 55 artarak 13,6 milyon dolara çıktı ve ülkemiz 350.6 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Ayrıca, 2021 yılının ilk 10 ayında Türkiye'nin ihracat ve ithalatı yıllık yüzde 54 artarak sırasıyla 444,1 milyon dolar ve 16,4 milyon dolara ulaşırken, dış ticaret fazlası yıl tamamlanmadan 427,7 milyon dolara yükseldi. Böylece, Türkiye'nin Kosova'nın toplam ithalatındaki payı yüzde 12,4 oldu. Bu oranla Türkiye, Kosova'nın ithalatında Almanya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ve bundan gurur duyuyoruz."

Seminerin açılış konuşmalarının ardından, iki ülke iş dünyasının katılımıyla "Kosova'da İş ve Yatırım Fırsatları ve Finansal Ortam" konulu panel oturumu gerçekleştirildi. Etkinlik, iki ülke iş insanları arasındaki networking oturumu ile sonlandı.