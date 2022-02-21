TÜRKONFED Finans Sohbetleri Bursa'da gerçekleştirildi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Ortak aklı çalıştırıp, kapsayıcı ve katılımcı süreçleri işletir, bilimsel gerçekler ışığında tartışırsak, bu ülkedeki her bir ferdin müreffeh ve güçlü bir Türkiye hayalini elbette gerçeğe dönüştürebiliriz." dedi.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Dünyası Federasyonunun (MARSİFED) ev sahipliğinde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yalçın Aras Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "TÜRKONFED Finans Sohbetleri" etkinliğinin açılışında konuşan Turan, Türkiye'de Anadolu'nun ve iş dünyasının sesi olmak üzere fikir paylaşımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında, işletmelerin ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yol haritalarını birlikte netleştirmeyi hedeflediklerini belirten Turan, Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak, ekonomik yolculuğuna yön verecek birçok önemli meseleye de değindiklerini aktardı.

-"Eşi benzeri görülmemiş ölçekte mal ve hizmet üretilecek"

Turan, 2021'in son günlerinde, merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezinin (CEBR) yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunu yayımladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Raporda çok çarpıcı bir sonuç yer alıyor. Öngörülere göre, dünya ekonomisi gayri safi yurtiçi hasılası 2022 yılında ilk kez 100 trilyon doları aşacak. Bir diğer ifadeyle tüm dünyada bu yıl tarihte eşi benzeri görülmemiş ölçekte mal ve hizmet üretilecek. Dünyanın her ülkesinde tahribat yaratan Kovid-19 salgınının etkilerini halen yaşıyorken bu yönde bir öngörü, küresel çapta bir üretim ekonomisine geçildiğine işaret ediyor.

Bu durum, üretim ekonomisine geçme konusunda kamu, sivil toplum ve iş dünyası arasında tam bir konsensüs sağlanmışken bizleri şüphesiz heyecanlandırmalı. Kadim medeniyetlerden miras aldığımız ve olanca çeşitliliğe dayanan bir üretim kültürüne, bölgesel ekonomiler içinde bizi öne çıkaran genç bir nüfusa sahibiz. Ülke olarak son 300 yıldır dünya ekonomisinde aldığımız payın, yüzde 1'in üzerine çıkmadığı düşünüldüğünde, bu makus talihi kırmak için bundan daha doğru bir zaman, daha verimli bir dönem belki de bulamayacağız."

-"Vakit kaybedilmemeli"

Gündelik kısır tartışmalara odaklanarak vakit kaybedildiğini dile getiren Turan, "Kronikleşmiş yapısal sorunlarımızı ise görmezden geliyoruz. Üretimi, yatırımı ve rekabetçiliğimizi geliştirmek için uzun vadeli ve etkili planlar yapmak yerine faiz-kur-enflasyon sarmalıyla ifade edebileceğimiz ekonomik göstergeleri takip ediyor, yarın yerine geçmişi konuşuyor, gelecek yerine bugünü kurtarmaya çalışıyoruz. Oysa ortak aklı çalıştırıp, kapsayıcı ve katılımcı süreçleri işletir, bilimsel gerçekler ışığında tartışırsak, bu ülkedeki her bir ferdin müreffeh ve güçlü bir Türkiye hayalini elbette gerçeğe dönüştürebiliriz." diye konuştu.

Turan, Türkiye'nin potansiyellerinin ortak akılla harekete geçirilmesinin yaratacağı etkiyle bir üretim üssüne dönüşeceğine inandığını sözlerine ekledi.

"Tüm zorluklara rağmen mücadeleye devam edeceğiz"

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da iş dünyası olarak uzun bir süredir ekonomik açıdan küresel ve ulusal düzeyde ciddi sorunlar yaşadıklarına değindi.

TÜRKONFED Finansmana Erişim Komisyonu tarafından başlatılan "Finans Sohbetleri" serisine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"İş dünyasının ülkesinin sorunları için katılımcı bir şekilde bir araya gelerek sorunlara çözüm üretme iradesini önemsiyoruz. Ülke ekonomisinin ve sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Bursa'nın kalkınma yolculuğumuza yarattığı değeri artırmak da yine işletmelerimizin giderek artan finansmana erişim kanallarını açmak ile mümkündür. İş insanları ve toplum olarak çok kriz yaşadık, çok sıkıntı çektik. Ancak hepsini de atlatmayı bildik. Elbet bugünler de geçecektir. Fakat neticede insanlar sizin fırtınada karşılaştığınız zorluklara değil, gemiyi karaya çıkarıp çıkaramadığınıza bakacaktır. Onun için tüm zorluklara rağmen mücadeleye devam edeceğiz."

Etkinlik, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Servo Capital Başkanı Kaan Kiziroğlu'nun moderatörlüğünde, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cankat Bozkurt ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Bildik'in katılım sağladığı "Halka Arz ve Finansman Teknikleri" paneliyle devam etti.