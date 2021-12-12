Üye Girişi
TÜRMOB'dan 8. Etik Kongresi - Son Dakika

TÜRMOB'dan 8. Etik Kongresi

12.12.2021 09:18
TÜRMOB'dan 8. Etik Kongresi

Türkiye Muhasebe Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından online olarak düzenlenen 8. Etik Kongresi'ni, 3 binin üzerinde muhasebe meslek mensubu izledi.

Türkiye Muhasebe Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından online olarak düzenlenen 8. Etik Kongresi'ni, 3 binin üzerinde muhasebe meslek mensubu izledi.

TÜRMOB'un bu yıl 8.'sini düzenlediği Etik Kongresi, online olarak gerçekleştirildi. 3 binin üzerinde muhasebe meslek mensubunun izlediği faaliyette, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Genel Sekreteri ve Muhasebe Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Fatih Dalkılıç ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçil Sigalı konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Balsarı, konuşmasında muhasebecilerin öncelikle kamuya karşı sorumlu olduklarını hatırlatarak kamu tanımının aslında canlı ve cansız varlıkları,dolayısıyla çevreyi de ilgilendirdiğini; muhasebecilerin çevre konularında da etik bakımdan sorumlulukları olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Dalkılıç da bu ve benzeri kongrelerde kadın konuşmacıların çokça yer almasına ve akademik olarak mesleğe büyük katkılar koymasına rağmen meslek odaları yönetiminde kadın üyelerin görece az olduğunu vurgulayıp bu konuda atılacak adımların çok önemli olduğunu belirtti. Finansal raporların içeriğinin günümüzde değişen iş yapma biçimleri ile paralel olarak değiştiğini ve şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuğunda entegre raporların artık vazgeçilmez bir araç olduğu mesajını veren Prof. Dr. Dalkılıç, "Raporlama sistemi iyi dizayn edilmeyen bir şirketin varlığını sürdürmesi tehdit altındadır" dedi. Doç. Dr. Sigalı ise etik değerlerin evrensel olduğunu vurgulayarak bu yönde yapılan son akademik çalışmaların detaylarını paylaştı. - İZMİR

TÜRMOB'dan 8. Etik Kongresi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkiye, TÜRMOB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB'dan 8. Etik Kongresi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı
Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu paylaştı! Sağanak yağışların ardından Marmara'da kar yağışı etkili olacak 09:01 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu paylaştı! Sağanak yağışların ardından Marmara'da kar yağışı etkili olacak Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi 00:48 Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!

Son Dakika Haberleri
09:07 Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi
09:06 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı
09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı
09:00 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı
00:08 Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı
00:06 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar
00:04 Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında sağlıkçılardan suç duyurusu
00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor
23:10 Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
22:32 Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı
Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi         
09:08
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 09:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRMOB'dan 8. Etik Kongresi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement