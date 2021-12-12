TÜRMOB'dan 8. Etik Kongresi

Türkiye Muhasebe Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından online olarak düzenlenen 8. Etik Kongresi'ni, 3 binin üzerinde muhasebe meslek mensubu izledi.

TÜRMOB'un bu yıl 8.'sini düzenlediği Etik Kongresi, online olarak gerçekleştirildi. 3 binin üzerinde muhasebe meslek mensubunun izlediği faaliyette, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağnur Balsarı, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Genel Sekreteri ve Muhasebe Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Fatih Dalkılıç ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçil Sigalı konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Balsarı, konuşmasında muhasebecilerin öncelikle kamuya karşı sorumlu olduklarını hatırlatarak kamu tanımının aslında canlı ve cansız varlıkları,dolayısıyla çevreyi de ilgilendirdiğini; muhasebecilerin çevre konularında da etik bakımdan sorumlulukları olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Dalkılıç da bu ve benzeri kongrelerde kadın konuşmacıların çokça yer almasına ve akademik olarak mesleğe büyük katkılar koymasına rağmen meslek odaları yönetiminde kadın üyelerin görece az olduğunu vurgulayıp bu konuda atılacak adımların çok önemli olduğunu belirtti. Finansal raporların içeriğinin günümüzde değişen iş yapma biçimleri ile paralel olarak değiştiğini ve şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuğunda entegre raporların artık vazgeçilmez bir araç olduğu mesajını veren Prof. Dr. Dalkılıç, "Raporlama sistemi iyi dizayn edilmeyen bir şirketin varlığını sürdürmesi tehdit altındadır" dedi. Doç. Dr. Sigalı ise etik değerlerin evrensel olduğunu vurgulayarak bu yönde yapılan son akademik çalışmaların detaylarını paylaştı. - İZMİR